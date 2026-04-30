Балконга кийим осиш ва подъезд олдига машина қўйиш тақиқланади: янги қоидалар
Кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш бўйича янги қоидалар белгиланди. Унда балкон, подъезд, лифт, ертўла ва автотурар жойлар бўйича талаблар кўрсатилган.
2026-04-30T17:02+0500
ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Ўзбекистонда кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш бўйича янги қоидалар давлат рўйхатидан ўтказилди
.
Қоидаларга кўра, кўп квартирали уйларда балконлар ва лоджияларнинг ташқи қисмига кир, кийим-кечак, гилам ва бошқа буюмларни осиб қўйиш тақиқланади. Балконнинг ички қисми бундан мустасно.
Шунингдек, балкон ва лоджияларга ёнғин хавфини келтириб чиқарувчи ускуналарни ўрнатиш, балконларда оғир буюмларни сақлаш мумкин эмас.
Уй ҳайвонларини умумий фойдаланишдаги жойларда, жумладан зинапоялар, чордоқлар, ертўлалар, умумий ошхоналар, балконлар ва лоджияларда сақлаш ҳам тақиқланади.
Бундан ташқари, зинапоя майдонлари ва зинапоя остида ёнувчи материалларни сақлашга йўл қўйилмайди.
Қоидаларда автотранспорт воситаларини кўп квартирали уйлар атрофидаги газонлар, хиёбонлар, болалар майдончалари, тротуарлар ва кириш йўлаклари қаршисига қўйиш ҳам тақиқланган.
Шу билан бирга, бошқариш органлари учун ҳам мажбуриятлар белгиланди. Улар уйлардаги юк кўтарувчи конструкциялар, кузатув камералари ва домофонларни соз ҳолатда сақлаши керак.
Кириш йўлаклари, зинапоялар ва лифт хоналари ҳафтада бир марта тозаланади. Лифт ускуналари доимий техник мониторинг қилиб борилади.
Агар ертўлада авария сабаб сув ёки оқова сув тўпланса, бошқариш органи 24 соат ичида уларни чиқариб ташлаши лозим.