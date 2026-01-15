https://sputniknews.uz/20260115/uy-boshqarish-klaster-tizim-54807115.html
Кўп квартирали уйларни бошқаришда кластер тизими жорий этилади - таклифлар кўриб чиқилди
Кўп квартирали уйларни бошқаришда кластер тизими жорий этилади - таклифлар кўриб чиқилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда кўп квартирали уй-жой фондини бошқариш тизими янгиланади. 2026–2030 йилларда кластер модели, “Менинг уйим” биллинг тизими ва сунъий интеллект жорий этилади.
2026-01-15T09:24+0500
2026-01-15T09:24+0500
2026-01-15T09:24+0500
ўзбекистон
жамият
уй-жой коммунал хизмати
президент
ислоҳотлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54806942_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_03b54dc641e9f860d241c6e9e584d6ce.jpg
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кўп квартирали уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилганидек, ҳозирда мамлакатда 44 мингдан зиёд кўп квартирали уйда 7,1 миллион нафар аҳоли истиқомат қилади. Уй-жойларга 900 дан ортиқ бошқарув сервис компаниялари ва 200 дан зиёд ширкатлар хизмат кўрсатмоқда. Шунингдек, 856 та уйда ўзини ўзи бошқариш тизими жорий этилган.Эксперимент доирасида уйлар ҳолати таҳлил қилиниб, “яшил”, “сариқ” ва “қизил” тоифаларга ажратилади. Камида 7 минг хонадонни қамраб олган лотлар шакллантирилиб, улар учун 5 йиллик ривожлантириш дастурлари ишлаб чиқилади. Бошқарувчи ташкилотлар эса “Менинг уйим” тизими орқали мулкдорлар овози билан танланади.Бошқарувчи ташкилотлар учун минимал молиявий ва ташкилий талаблар белгиланади. Жумладан, ўз маблағи, моддий-техник база ҳамда 24/7 диспетчерлик хизмати мавжуд бўлиши шарт бўлади. Мажбурий бадаллар ва бошқарувчи ташкилотларнинг хизматлардан тушадиган барча қўшимча даромадлари фақат “Менинг уйим” биллинг тизими орқали ҳисобга олинади. Агар ҳар чорак якуни бўйича тизимга ҳисобот киритилмаса, кейинги ойлар учун мажбурий бадаллар ҳисобланиши маълумотлар киритилгунга қадар вақтинча тўхтатилади ва орқага қайта ҳисоб-китоб қилинмайди.Шунингдек, кўп квартирали уйларнинг техник ҳолати, ер участкалари, энергия ва сув истеъмоли ҳақидаги маълумотларни қамраб олган “Турар-жой” миллий ахборот тизими ишга туширилади. Уйни фойдаланишга қабул қилишда кадастр паспорти расмийлаштирилиб, мазкур тизимда автоматик акс этиши белгиланди. Бошқарув сервис компанияларининг диспетчерлик хизматларида сунъий интеллектга асосланган тизимлар жорий этилиб, мурожаатлар билан ишлаш ва хизмат кўрсатиш тезлиги оширилиши таъкидланди.2026–2030 йилларда ҳокимликлар ҳузурида уй-жой коммунал соҳани назорат қилувчи ҳудудий инспекциялар ташкил этиш ва ҳокимнинг уй-жой коммунал хўжалиги бўйича ўринбосари лавозимини жорий этиш таклиф қилинди.Давлат раҳбари мутасаддиларга соҳа юзасидан тегишли топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20251202/qurilish-talablar-taqiqlar-53863627.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54806942_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9119fd6d33e19e2cddba41fa5b3f55c0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, шавкат мирзиёев, кўп квартирали уйлар, уй-жой фонди, коммунал хизматлар, менинг уйим тизими, биллинг тизими, кластер бошқарув, уй-жой ислоҳоти, 2026–2030 йиллар, сунъий интеллект, турар-жой ахборот тизими, уй-жой коммунал хўжалиги
ўзбекистон, шавкат мирзиёев, кўп квартирали уйлар, уй-жой фонди, коммунал хизматлар, менинг уйим тизими, биллинг тизими, кластер бошқарув, уй-жой ислоҳоти, 2026–2030 йиллар, сунъий интеллект, турар-жой ахборот тизими, уй-жой коммунал хўжалиги
Кўп квартирали уйларни бошқаришда кластер тизими жорий этилади - таклифлар кўриб чиқилди
Кўп квартирали уйларни бошқариш тизимида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Янги кластер модели, “Менинг уйим” тизими ва молиявий шаффофлик асосий йўналишлардан
ТОШКEНТ, 15 янв — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев кўп квартирали уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар тақдимоти билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилганидек, ҳозирда мамлакатда 44 мингдан зиёд кўп квартирали уйда 7,1 миллион нафар аҳоли истиқомат қилади. Уй-жойларга 900 дан ортиқ бошқарув сервис компаниялари ва 200 дан зиёд ширкатлар хизмат кўрсатмоқда. Шунингдек, 856 та уйда ўзини ўзи бошқариш тизими жорий этилган.
2026–2030 йилларда айрим шаҳар ва туманларда кўп квартирали уй-жойларни бошқаришнинг кластер тизимини ҳуқуқий эксперимент сифатида жорий этиш таклиф қилинди.
Эксперимент доирасида уйлар ҳолати таҳлил қилиниб, “яшил”, “сариқ” ва “қизил” тоифаларга ажратилади. Камида 7 минг хонадонни қамраб олган лотлар шакллантирилиб, улар учун 5 йиллик ривожлантириш дастурлари ишлаб чиқилади. Бошқарувчи ташкилотлар эса “Менинг уйим” тизими орқали мулкдорлар овози билан танланади.
Бошқарувчи ташкилотлар учун минимал молиявий ва ташкилий талаблар белгиланади. Жумладан, ўз маблағи, моддий-техник база ҳамда 24/7 диспетчерлик хизмати мавжуд бўлиши шарт бўлади.
Мажбурий бадаллар ва бошқарувчи ташкилотларнинг хизматлардан тушадиган барча қўшимча даромадлари фақат “Менинг уйим” биллинг тизими орқали ҳисобга олинади.
“Менинг уйим” ахборот тизими орқали умумий йиғилиш ўтказиш, муҳокама қилиш, қарор қабул қилиш, шартнома тузиш, ҳисобот тақдим этиш ҳамда мурожаатларни юбориш ва кўриб чиқиш имкониятлари тўлиқ йўлга қўйилади.
Агар ҳар чорак якуни бўйича тизимга ҳисобот киритилмаса, кейинги ойлар учун мажбурий бадаллар ҳисобланиши маълумотлар киритилгунга қадар вақтинча тўхтатилади ва орқага қайта ҳисоб-китоб қилинмайди.
Шунингдек, кўп квартирали уйларнинг техник ҳолати, ер участкалари, энергия ва сув истеъмоли ҳақидаги маълумотларни қамраб олган “Турар-жой” миллий ахборот тизими ишга туширилади. Уйни фойдаланишга қабул қилишда кадастр паспорти расмийлаштирилиб, мазкур тизимда автоматик акс этиши белгиланди.
Бошқарув сервис компанияларининг диспетчерлик хизматларида сунъий интеллектга асосланган тизимлар жорий этилиб, мурожаатлар билан ишлаш ва хизмат кўрсатиш тезлиги оширилиши таъкидланди.
2026–2030 йилларда ҳокимликлар ҳузурида уй-жой коммунал соҳани назорат қилувчи ҳудудий инспекциялар ташкил этиш ва ҳокимнинг уй-жой коммунал хўжалиги бўйича ўринбосари лавозимини жорий этиш таклиф қилинди.
Давлат раҳбари мутасаддиларга соҳа юзасидан тегишли топшириқлар берди.