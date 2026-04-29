Вояга етмаган қизлар бўйича тарқалган видеодан сўнг ППХ ходими четлаштирилди
ИИВ маълум қилишича, ижтимоий тармоқларда вояга етмаган фуқароларга нисбатан ғайриқонуний ҳаракатлар ҳақида тарқалган маълумотлар юзасидан суриштирув бошланган. Нашрларда тилга олинган ППХ ходими хизмат вазифаларидан четлаштирилган
2026-04-29T09:43+0500
https://sputniknews.uz/20260106/zoravonlik-ayollar-himoya-kuchaytirilish-54664590.html
иив, тошкент вилояти, жамият
09:43 29.04.2026 (янгиланди: 13:03 29.04.2026)
Ижтимоий тармоқларда ППХ ходимининг вояга етмаган қизларга нисбатан ғайриқонуний ҳаракатлари ҳақидаги видео тарқалганидан сўнг ИИВ текширув бошлади.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда ППХ ходимининг вояга етмаган қизларга нисбатан ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари ҳақидаги видео тарқалганидан сўнг Ички ишлар вазирлиги ҳолат юзасидан текширув бошланганини маълум қилинди.
ИИВ Жамоат хавфсизлиги хизмати ахборот хизматига кўра
, мазкур ҳолат бўйича вазирликнинг Хавфсизлик бўлинмаси прокуратура органлари билан ҳамкорликда зудлик билан суриштирув ишларини бошлаган.
Маълум қилинишича, ҳодисанинг барча иштирокчилари ва ҳолатлари аниқланган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларда ППХ ходими вояга етмаган қизларни хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда машинага ўтқазгани ва уларга нисбатан ғайриқонуний ҳаракатлар содир этгани иддао қилинган.
ИИВ нашрларда тилга олинган ходим хизмат вазифаларини бажаришдан четлаштирилганини билдирди.
“Баён этилган фактлар ўз тасдиғини топса, унинг ҳаракатларига жиноий жавобгарликка тортишгача бўлган қатъий ҳуқуқий баҳо берилади”, — дейилади расмий хабарда.
Вазирлик ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этиладиган ҳар қандай ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар, айниқса вояга етмаганларга нисбатан бундай ҳолатлар, мутлақо қабул қилиниши мумкин эмаслигини таъкидлади.
Текширув натижалари бўйича қўшимча маълумот берилиши билдирилди.
ИИВ фуқаролардан ҳолат юзасидан фақат расмий маълумотларга таянишни сўради.