Зўравонликдан жабрланган аёлларни ҳимоя қилиш кучайтирилади — асосий ўзгаришлар

Зўравонликдан жабрланган хотин-қизлар ва болаларни ҳимоя қилишга қаратилган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди. Янги ҳуқуқий кафолатлар жорий этилди.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларни ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда боланинг энг устун манфаатларини таъминлашга қаратилган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди.Қонун лойиҳасига мувофиқ, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда аёлларни реабилитация қилиш марказларига зўравонликдан жабрланган шахслар манфаатларини кўзлаб судларга давлат божи тўламасдан мурожаат қилиш, шунингдек, суд мажлисларида уларнинг вакили сифатида иштирок этиш ҳуқуқи берилади.Шунингдек, жабрланувчилар махсус марказларда бўлган даврда иш жойи ва эгаллаб турган лавозимини сақлаб қолиш кафолатланиши белгиланди.Қонун лойиҳасининг биринчи ўқишда қабул қилиниши натижасида тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган хотин-қизлар ҳамда уларнинг вояга етмаган фарзандларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлат томонидан ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари янада мустаҳкамланмоқда.Шу билан бирга, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги миллий қонунчилик халқаро стандартларга уйғунлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган хотин-қизларни ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда боланинг энг устун манфаатларини таъминлашга қаратилган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинди
.
Қонун лойиҳасига мувофиқ, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда аёлларни реабилитация қилиш марказларига зўравонликдан жабрланган шахслар манфаатларини кўзлаб судларга давлат божи тўламасдан мурожаат қилиш, шунингдек, суд мажлисларида уларнинг вакили сифатида иштирок этиш ҳуқуқи берилади.
Шунингдек, жабрланувчилар махсус марказларда бўлган даврда иш жойи ва эгаллаб турган лавозимини сақлаб қолиш кафолатланиши белгиланди.
Бундан ташқари, миллий қонунчиликка "боланинг энг устун манфаатлари" тушунчаси киритилиб, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳуқуқий асослар такомиллаштириляпти.
Қонун лойиҳасининг биринчи ўқишда қабул қилиниши натижасида тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган хотин-қизлар ҳамда уларнинг вояга етмаган фарзандларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлат томонидан ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари янада мустаҳкамланмоқда.
Шу билан бирга, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги миллий қонунчилик халқаро стандартларга уйғунлаштирилади.