Раматов: Ўзбекистонда зилзилаларни онлайн кузатиш станциялари сони 250 тага етди
Ўзбекистонда сўнгги беш йилда зилзилаларни онлайн кузатиш станциялари сони 35 тадан 250 тага етди. Келгуси йил охиригача аҳолини зилзила вақтида ҳаракат қилишга ўргатиш 100 фоиз қамраб олиниши режалаштирилган.
2026-04-29T12:04+0500
https://sputniknews.uz/20251118/zilzilabardoshlik-tartib-yangilanish-53555252.html
12:04 29.04.2026 (янгиланди: 12:58 29.04.2026)
Ўзбекистонда сейсмик хавфсизлик тизими кенгайтирилмоқда: онлайн мониторинг станциялари сони етти баробарга ошиб, 250 тага етди.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Ўзбекистонда сўнгги беш йилда зилзилаларни онлайн кузатиш станциялари сони етти баробарга ошиб, 35 тадан 250 тага етди. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
У бу ҳақда Халқаро зилзила қурбонларини ёд этиш кунига бағишланган халқаро конференция доирасида сўзлади.
Раматовнинг таъкидлашича, сейсмологияни ривожлантириш учун зилзилаларни онлайн кузатишнинг тўлиқ тармоғини яратиш талаб этилади.
"Глобал сейсмик мониторинг тизими билан интегратсиялашув асосида SeisComP5 дастури орқали Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон станциялари билан реал вақт режимида тўғридан-тўғри маълумот алмашиш йўлга қўйилди", — деди у.
Бош вазир ўринбосари сўнгги йилларда Ўзбекистонда сейсмология, бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлигини таъминлаш ҳамда сейсмик хавфсизлик даражасини ошириш соҳасида бир қатор ҳужжатлар қабул қилинганини қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, бу йўналишда иккита қонун, президентнинг иккита фармони ва бешта қарори, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг ўндан ортиқ меъёрий ҳужжатлари қабул қилинган.
Сўнгги икки йилда илк бор юздан ортиқ объектдаги техник ёриқларнинг рақамли харитаси ҳамда 217 та шаҳар ва туманнинг акселерограммалар базаси яратилди.
Раматов замонавий сейсмологик маълумотлардан фойдаланган ҳолда биноларни лойиҳалаш ва экспертизадан ўтказиш учун рақамли онлайн платформа ишга туширилганини ҳам таъкидлади.
Шунингдек, дамба ва сув омборлари мониторинги тизими йўлга қўйилди. У 148 та янги станция ва 29 та йирик объектнинг космик мониторингини ўз ичига олади.
"Мониторинг тизими табиий таҳдидларни аниқлаш ва хавфни илмий асосланган ҳолда баҳолаш ҳамда олдини олиш чораларини амалга оширишни таъминлайди", — деди у.
Раматовга кўра, Ўзбекистонда сейсмик хавфсизлик тизимларини ривожлантириш бўйича ишлар рақамлаштириш, сунъий интеллектни жорий этиш ва стандартларни такомиллаштиришни ўз ичига олади.
Бош вазир ўринбосари йирик қурилиш лойиҳалари сейсмологик хулосаларни ҳисобга олган ҳолда дастлабки босқичлардаёқ амалга оширилаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, аҳолини сейсмик фаоллик шароитида тўғри ҳаракат қилишга тизимли тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
2023 йилдан бошлаб аҳолини зилзилаларда ҳаракат қилишга ўргатиш бўйича мунтазам ўқув машғулотлари ва тадбирлар тизими жорий этилган. Ҳозиргача аҳолининг 48,1 фоизи қамраб олинди.
Келгуси йил охиригача аҳолини бундай тайёргарлик билан 100 фоиз қамраб олиш режалаштирилган.