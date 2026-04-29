"Sputnik"да ШҲТни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида 30 апрель куни ШҲТнинг 25 йиллигига бағишланган халқаро видеокўприк бўлиб ўтади. Экспертлар ташкилотнинг бугунги вазифалари ва келгуси ривожланиш йўналишларини муҳокама қилади.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. 30 апрель куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "ШҲТнинг 25 йиллиги: ривожланишнинг кейинги истиқболлари" мавзусида Остона - Москва - Минск - Тошкент - Шанхай видеокўприги бўлиб ўтади.Иштирокчилар:Москвада: Станислав Королев, Евроосиё таҳлилий маркази бошқаруви раиси, Россиядаги ШҲТ Халқ дипломатияси миллий маркази директори.Остонада:Эдуард Полетаев, "Евроосиё дунёси" жамоат фонди раҳбари;Пётр Своик, жамоат арбоби, иқтисодчи.Минскда:Олга Лазоркина, Стратегик тадқиқотлар институти таҳлилчиси.Тошкентда:Раъно Турсунова, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети "Сиёсатшунослик" кафедраси доцентиШанхайда:Антон Бугаенко, ЯМТИ Хитой ва Осиё тадқиқотлари дастури раҳбари, Хитойда Шанхай чет тиллари университети докторанти.2026 йилда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) ташкил этилганига 25 йил тўлади. Ташкилот 2001 йилда Хитой, Россия, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон раҳбарлари томонидан ташкил этилган. Кейинчалик унга Ҳиндистон, Покистон, Эрон ва Беларусь қўшилган.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
https://sputniknews.uz/20260405/uzbekistan-sco-ekologiya-tashabbuslar-56720971.html
