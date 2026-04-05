Ўзбекистон ШҲТда иқлим ва экология бўйича қандай ташаббусларни илгари сурди?
Бишкекда бўлиб ўтган ШҲТ учрашувида Ўзбекистон иқлим ўзгариши, декарбонизация ва сунъий интеллектга оид қатор минтақавий ташаббусларни таклиф қилди.
2026-04-05T09:32+0500
2026-04-05T09:34+0500
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ)га аъзо давлатларнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалалари бўйича вазирлик ва идоралари раҳбарларининг еттинчи учрашувида Ўзбекистон делегацияси қатор ташаббусларни илгари сурди.Делегацияга Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси раиси ўринбосари Жусипбек Казбеков бошчилик қилди. “Барқарор тинчлик, тараққиёт ва фаровонлик йўлида 25 йил бирга” мавзусидаги йиғилиш 2–3 апрель кунлари Бишкек шаҳрида бўлиб ўтди.Жусипбек Казбеков ўз нутқида Ўзбекистонда амалга оширилаётган “яшил” трансформация жараёнларини қайд этди.Йиғилиш доирасида Ўзбекистон қуйидаги ташаббусларни илгари сурди:
шҳт, бишкек, ўзбекистон, жусипбек казбеков, иқлим ўзгариши, декарбонизация, сунъий интеллект, экология, сув танқислиги, биохилма-хиллик
© Комитет по экологии и изменению климата
Учрашувда иқлим ўзгариши, ер деградацияси, сув танқислиги, биохилма-хилликнинг камайиши ва экстремал табиий ҳодисалар кўпайиши каби долзарб муаммолар муҳокама қилинди.
Узбекистан выдвинул новые инициативы по климату и экологии в ШОС
ШҲТ давлатлари ўртасида иқлим ўзгариши бўйича Битим лойиҳасини ишлаб чиқиш;
махсус ишчи гуруҳ ташкил этиш;
иқлимга мослашув, декарбонизация ва экологик хавфларни прогнозлашда сунъий интеллектдан фойдаланишга қаратилган минтақавий платформа яратиш.
