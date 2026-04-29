ППХ ходими ва вояга етмаган қиз ҳақида тарқалган хабарлар рад этилди
ИИББ ижтимоий тармоқларда ППХ ходими билан боғлиқ тарқалган иддаолар ҳақиқатга тўғри келмаслигини маълум қилди. Ҳолатда вояга етмаган қиз иштирок этгани сабабли тафсилотлар очиқланмади.
2026-04-29T12:56+0500
https://sputniknews.uz/20260429/video-ppx-xodim-xizmat-chetlashtirilish-57204917.html
12:33 29.04.2026 (янгиланди: 12:56 29.04.2026)
ИИББ Оҳангаронда ППХ ходимига нисбатан ижтимоий тармоқларда тарқалган норасмий иддаолар ҳақиқатга тўғри келмаслигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Ижтимоий тармоқларда Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳрида ППХ ходими билан боғлиқ тарқалган хабарлар ҳақиқатга тўғри келмайди. Бу ҳақда вилоят ИИББ ахборот хизмати маълум қилди
Қайд этилишича, интернетдаги айрим саҳифаларда ИИО ходимининг вояга етмаган қизга нисбатан ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар қилгани ҳақида норасмий хабарлар тарқалган.
ИИББ маълумотига кўра, суриштирувлар давомида тарқатилаётган хабарда келтирилган иддаолар мутлақо ҳақиқатга тўғри келмаслиги аниқланган.
Воқеа 27 апрель куни соат 00:40 да Оҳангарон шаҳрида содир бўлгани билдирилмоқда. Шу вақтда Оҳангарон шаҳар ИИБ ППХ ходимига унинг таниши, 22 ёшли аёл қўнғироқ қилиб, маслаҳат олиш заруратини айтиб чақирган.
ППХ ходими етиб борганида, 22 ёшли аёл ва унинг 14 ёшли қиз таниши ходимнинг машинасига ўтирган.
Шу вақтда видеода мурожаат йўллаган 18 ёшли шахс 4 нафар таниши билан келиб, ходимни ҳақорат қилган ва жанжал кўтарган. ИИББ маълумотига кўра, у 14 ёшли қизнинг қариндоши ҳисобланмайди.
Ҳолатда вояга етмаган қиз иштирок этгани сабабли тўлиқ тафсилотлар ҳозирча очиқланмади.
ИИББ иш якунига кўра ёлғон ахборот тарқатган шахсларга нисбатан маъмурий, оғир оқибатларга олиб келган тақдирда эса жиноий жавобгарлик чоралари кўрилишини билдирди.