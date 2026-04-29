Ҳаж–2026: нарх ва Ўзбекистон учун квота сони маълум қилинди
Бу йил Ўзбекистондан Ҳаж зиёратига борувчи бир нафар киши учун тўлов 77 млн 73 минг сўмни ташкил қилади. Мамлакатга 15 мингта квота ажратилган, тўлов сафарни ташкил этиш харажатларини қамраб олади.
2026-04-29T14:56+0500
14:47 29.04.2026 (янгиланди: 14:56 29.04.2026)
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Бу йил бир нафар зиёратчи учун Ҳаж зиёрати тўлови 77 миллион 73 минг сўмни ташкил қилади. Бу ҳақда Ўзбекистон мусулмонлари идораси Ҳаж ва Умра тадбирларини ташкил этиш маркази Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилди.
Идора матбуот хизматига кўра, бу йил ҳам Ўзбекистон учун Ҳаж зиёратига 15 мингта квота ажратилган.
Қонунчиликка кўра, Ҳаж ва Умра тадбирлари учун тўловлар Саудия Арабистонида ҳар бир зиёратчи учун шартнома асосида сарфланадиган харажатлар, авиачипталар, тиббий дори қутичаси учун дори воситалари, қўлланма, зиёратчилар камзули, сумка ва бошқа харажатларни ўз ичига олиши мумкин.
2026 йилда Ҳаж мавсуми Саудия Арабистонида янги тартиблар асосида ўтказилади. Жумладан, 13 апрелдан бошлаб Маккага кириш учун махсус рухсатнома талаб қилинади, фақат Ҳаж визаси ёки тегишли расмий рухсатномаси бор шахслар шаҳарга киритилади.