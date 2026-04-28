“Ялтага йўл” мусиқа фестивали финали – жонли эфир
Москвада “Ялтага йўл” VIII халқаро мусиқа танлов-фестивали финали бўлиб ўтади. Ғолиблар Давлат Кремль саройида эълон қилинади, финалда 15 мамлакат вакиллари иштирок этади.
2026-04-28T20:59+0500
20:50 28.04.2026 (янгиланди: 20:59 28.04.2026)
Москва шаҳридаги Давлат Кремль саройида “Ялтага йўл” VIII халқаро мусиқа фестивали финали бўлиб ўтмоқда.
Москвада “Ялтага йўл” VIII халқаро мусиқа фестивали финали бўлиб ўтмоқда. РИА Новости хабарига кўра
, саралаш босқичида дунёнинг 58 та давлатидан 172 та ариза келиб тушган.
Биринчи танлов куни “Моссовет” концерт залида ўтказилди. Унда 15 та мамлакатдан келган вокалчилар Улуғ Ватан уруши ҳақидаги машҳур совет қўшиқларини ўз она тилларида ижро этди.
Фестивалнинг бадиий раҳбари Эрнест Мацкевичюс бу йил айрим мамлакатлар ва қўшиқлар танловда илк бор иштирок этаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Москвага Ғалабанинг 81 йиллиги муносабати билан энг сара ҳарбий қўшиқларни ижро этиш учун 15 нафар хорижлик хонанда таклиф қилинган.
Иштирокчилар орасида Италия, АҚШ, Хитой, Нигерия, Сербия, Болгария, Ҳиндистон, Куба, Бразилия, Гана, Колумбия, Испания, Тунис, Франция ва Мўғулистон вакиллари бор. Улар турли тилларда “Ватан нимадан бошланади”, “Эҳ, йўллар!”, “Сўнгги жанг” каби қўшиқларни ижро этди.
Франциялик иштирокчи Йоаким Коффинье эса "Одинокая гармонь" қўшиғини ижро этди.
"Россияга биринчи марта келганимда рус тилида бирорта ҳам сўз билмасдим, лекин менда аллақачон рус қалби бор эди, мен мамлакатингизни севиб қолдим ва ҳаётимдаги энг тўғри ва ақлдан озган қарорни қабул қилдим - Россияга кўчиб ўтдим. Менимча, рус-совет мактаби дунёдаги энг яхши мактабдир", - деди Коффинье.
Концерт мўғулистонлик вокалчи Совд Даваасуренгийннинг "Буюк йилларга таъзим қиламиз" композицияси билан якунланди.
Иштирокчилар чиқишларини Лев Лешенко, Денис Майданов, Юта ва бошқа ҳакамлар ҳайъати аъзолари баҳоламоқда. Саҳна чиқишлари ҳарбий фильмлар ва архив кадрлар асосида тайёрланган махсус видеолавҳалар билан бойитилган.
“Ялтага йўл” фестивали илк бор 2019 йилда ўтказилган, 2022 йилдан буён Москвада ташкил этилмоқда.