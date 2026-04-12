Алишер Навоий номидаги катта театрда "Урал" балети Фокин шедеврлари саҳналаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
Алишер Навоий номидаги катта театрда Халқаро балет фестивали доирасида "Урал" балетининг Михаил Фокин бир пардали асарларидан иборат кечаси намойиш этилди. Труппада Фокин хореографиясининг дастлабки руҳини сақлашга урғу берилди.
https://sputniknews.uz/20251013/qochqorov-balet-musobaqa-uch-orin-52652847.html
тошкент, алишер навоий театри, халқаро балет фестивали, урал балети, михаил фокин, максим петров, балет, ўзбекистон маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси
Екатеринбургнинг "Урал Балет"и Тошкентда XX аср бошида жаҳон балетига катта таъсир кўрсатган Михаил Фокиннинг бир пардали асарларидан тузилган кечани намойиш этди
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Екатеринбургнинг "Урал Балет" жамоаси Тошкентда Михаил Фокиннинг бир пардали балетлари кечасини намойиш этди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Спектакль Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон давлат академик катта театрида Халқаро балет фестивали доирасида ташкил этилди. Фестиваль Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ташаббуси билан ўтказилмоқда.
Дастурдан "Атиргулнинг кўриниши" миниатюраси, Фокин Анна Павлова учун яратган "Оққуш" рақами, Фредерик Шопен мусиқасига қўйилган "Шопениана", шунингдек Роберт Шуман мусиқасига яратилган "Карнавал" балет-пантомимаси ўрин олди. Расмий тавсифда бу кеча рус балет модерни ва Дягилев даври руҳини бир саҳнада жамлаган дастур сифатида тақдим этилган.
“Михаил Фокин балетларининг ўзига хос жиҳати унинг услубида. XX аср бошларида бу классик рақс санъати учун ноодатий ҳол эди. У янги шакллар яратиш ва уларни излашга интилган. Шу боис, ушбу спектаклларни қайта тиклаш ва реконструкция қилиш жараёнида биз учун ўша давр руҳини сақлаб қолиш, Фокин хореографиясини у қандай тасаввур қилган бўлса, айнан ўша дастлабки кўринишида қайта жонлантириш жуда муҳим эди. Ва у деярли тўлиқ ҳолда бугунги кунгача етиб келган”, — деди "Урал Балет"нинг бадиий раҳбари ва хореографи Максим Петров.
"Урал Балет" кечаси фестивалнинг 11–12 апрель кунларига белгиланган дастуридан жой олган. Халқаро балет фестивали эса 4 апрель куни очилган бўлиб, у Тошкент саҳнасида турли мамлакатлар жамоалари иштирокидаги бир қатор намойишларни бирлаштирмоқда.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.