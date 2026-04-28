Германия канцлери: Украина тинчлик учун ҳудудий ён беришга мажбур бўлиши мумкин
Германия канцлери Фридрих Мерц Украина келажакдаги тинчлик келишуви доирасида айрим ҳудудларини йўқотиши мумкинлигини айтди. У буни Киевнинг ЕИга аъзо бўлиш истиқболи билан боғлади.
2026-04-28T11:19+0500
11:18 28.04.2026 (янгиланди: 11:19 28.04.2026)
Украинанинг асосий ҳомийларидан бири бўлган Германия канцлери Фридрих Мерц Киев тинчлик келишуви ва ЕИга аъзолик йўлида ҳудудий йўқотишларни қабул қилиши мумкинлигини айтди.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Германия канцлери Фридрих Мерц Украина келажакдаги тинчлик келишуви доирасида айрим ҳудудий йўқотишларни қабул қилишига тўғри келиши мумкинлигини айтди
. У бу эҳтимолни Киевнинг Европа Иттифоқига аъзо бўлиш истиқболи билан ҳам боғлади.
Мерц Шимолий Рейн-Вестфалиядаги Марсберг шаҳрида гимназия ўқувчилари билан учрашувда Украина қачондир ўт очишни тўхтатиш бўйича келишув, кейин эса Россия билан тинчлик шартномасини имзолаши мумкинлигини айтди.
Унинг сўзларига кўра, бундай келишувдан кейин Украина ҳудудининг бир қисми мамлакат таркибида қолмаслиги мумкин.
Канцлер бу масалани Украинанинг Европа Иттифоқига қўшилиш истиқболи билан боғлаган. Унинг сўзларига кўра, Киев ҳудудий ён беришни ўз ичига олган келишув бўйича референдум ўтказиши керак бўлиши мумкин, шундан сўнг Владимир Зеленский Украина аҳолисига: "Мен сизларга Европага йўл очдим," деб айтиши мумкин.
Шу билан бирга, Мерц Украинанинг ЕИга тез орада киришини реал эмас деб баҳолади. У 2027 ёки 2028 йилда аъзолик амалга ошмаслигини таъкидлаган.