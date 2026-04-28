https://sputniknews.uz/20260428/harbiylar-pensiya-oshish-57193007.html
Ўттиз йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсияси ошиши мумкин
Ўттиз йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсияси ошиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган лойиҳа маъқулланди. Унга кўра, пенсияни ҳисоблашда иш ҳақининг тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.
2026-04-28T12:28+0500
2026-04-28T12:28+0500
2026-04-28T12:28+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53e30e2eef671a5a9df61b96a0820bf0.jpg
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди.Унга кўра, бундай ҳарбийлар пенсиясини ҳисоблашда иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.Бу айрим ҳарбий хизматчилар пенсияси юқорироқ ҳисобланишига хизмат қилади.Ўзгаришлар “Ҳарбий хизматчиларнинг ва уларнинг оила аъзоларининг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонун лойиҳасида назарда тутилган. Ҳужжат депутатлар томонидан иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e7f2a301a0481644476d0b8419d7ca3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳарбийлар, пенсия, ўзбекистон, қуролли кучлар, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
ҳарбийлар, пенсия, ўзбекистон, қуролли кучлар, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
Ўттиз йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсияси ошиши мумкин
Янги тартиб билан пенсия иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асосида ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди
.
Унга кўра, бундай ҳарбийлар пенсиясини ҳисоблашда иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.
Бундан ташқари, пенсияни ҳисоблашда қўлланадиган юқори чегара ҳам оширилиши таклиф этилмоқда. Ҳозир ҳисоб-китоб базавий миқдорнинг 10 бараваригача бўлган сумма асосида амалга оширилса, янги тартибда бу чегара 12 бараваргача кўтарилиши мумкин.
Бу айрим ҳарбий хизматчилар пенсияси юқорироқ ҳисобланишига хизмат қилади.
Ўзгаришлар “Ҳарбий хизматчиларнинг ва уларнинг оила аъзоларининг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонун лойиҳасида назарда тутилган. Ҳужжат депутатлар томонидан иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.