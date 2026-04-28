Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260428/harbiylar-pensiya-oshish-57193007.html
Ўттиз йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсияси ошиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган лойиҳа маъқулланди. Унга кўра, пенсияни ҳисоблашда иш ҳақининг тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.
2026-04-28T12:28+0500
ҳарбийлар
пенсия
ўзбекистон
қуролли кучлар
олий мажлис қонунчилик палатаси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53e30e2eef671a5a9df61b96a0820bf0.jpg
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди.Унга кўра, бундай ҳарбийлар пенсиясини ҳисоблашда иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.Бу айрим ҳарбий хизматчилар пенсияси юқорироқ ҳисобланишига хизмат қилади.Ўзгаришлар "Ҳарбий хизматчиларнинг ва уларнинг оила аъзоларининг давлат пенсия таъминоти тўғрисида"ги қонун лойиҳасида назарда тутилган. Ҳужжат депутатлар томонидан иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20260113/prezident-yigilish-vazifalar-54779291.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e7f2a301a0481644476d0b8419d7ca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Янги тартиб билан пенсия иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асосида ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида 30 йилдан ортиқ хизмат қилган ҳарбийлар пенсиясини оширишга қаратилган қонун лойиҳаси маъқулланди.
Унга кўра, бундай ҳарбийлар пенсиясини ҳисоблашда иш ҳақининг 75 фоизи эмас, тўлиқ миқдори асос қилиб олиниши мумкин.
Бундан ташқари, пенсияни ҳисоблашда қўлланадиган юқори чегара ҳам оширилиши таклиф этилмоқда. Ҳозир ҳисоб-китоб базавий миқдорнинг 10 бараваригача бўлган сумма асосида амалга оширилса, янги тартибда бу чегара 12 бараваргача кўтарилиши мумкин.
Бу айрим ҳарбий хизматчилар пенсияси юқорироқ ҳисобланишига хизмат қилади.
Ўзгаришлар “Ҳарбий хизматчиларнинг ва уларнинг оила аъзоларининг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонун лойиҳасида назарда тутилган. Ҳужжат депутатлар томонидан иккинчи ўқишда кўриб чиқилди.
Под председательством президента состоялось заседание Совета безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.01.2026
Мудофаа доктринаси янгиланади — Шавкат Мирзиёев армияни ривожлантириш йўналишини белгилади
13 Январ, 18:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0