Анатомик нуқсон билан туғилган болаларнинг операция харажатлари давлат ҳисобидан қопланади
Анатомик нуқсон билан туғилган болаларнинг қўшимча тиббий текширув ва жарроҳлик харажатлари давлат ҳисобидан қопланади. Шунингдек, 3 ёшгача бўлган болалар учун “Эрта аралашув” хизмати йўлга қўйилади.
ТОШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Анатомик нуқсонлар билан туғилган болаларнинг қўшимча тиббий текширув ва жарроҳлик амалиётлари билан боғлиқ харажатлари Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси ҳисобидан қопланади.Бу норма 27 апрель куни қабул қилинган “Руҳий ҳолати бузилган ногиронлиги бўлган шахсларга ижтимоий хизмат кўрсатиш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги президент фармонида белгиланди.Ушбу хизмат доирасида ногиронлиги белгиланган ёки жисмоний-ақлий ривожланишида нуқсонлари мавжуд 3 ёшгача бўлган болаларга махсус электрон реестрга киритилган нодавлат ташкилотлар томонидан хизмат кўрсатилади.Болаларга махсус педагоглар томонидан коррекцион-ривожлантирувчи педагогик ёрдам кўрсатилади. Шунингдек, даволовчи жисмоний тарбия йўриқчилари иштирокида комплекс реабилитацион машғулотлар ўтказилади.
ногирон, жамият, ўзбекистон, болалар, суғурта, янги қонун

3 ёшгача бўлган болалар учун “Эрта аралашув” хизмати ҳам жорий этилади.
