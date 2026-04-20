Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди
Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди
Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ енгилликлари жорий этилди. Ота-онанинг ойига 3 млн сўмгача харажати даромад солиғидан озод қилинди, тадбиркорларга эса 2030 йилгача имтиёз берилди
2026-04-20T10:39+0500
2026-04-20T10:39+0500
2026-04-20T10:39+0500
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ имтиёзлари жорий этилди. Қонунга кўра, фарзанди хусусий мактаб ёки боғчага борадиган 3 ёшдан 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-она тўлайдиган ойига 3 миллион сўмгача, маблағ даромад солиғидан озод қилинади.Шунингдек, давлат-хусусий шериклик асосида шундай хизмат кўрсатаётган тадбиркорлар 2030 йил 1 январгача ижтимоий солиқдан ташқари барча турдаги солиқларни тўлашдан озод этилади.Президент тақдимотида келтирилишича, бугун мамлакатда бундай хизматлар 396 тадбиркор томонидан кўрсатилмоқда ва 4,4 мингдан ортиқ ногиронлиги бўлган болани қамраб олган.
ўзбекистон, ногирон болалар, кундузги парвариш, солиқ имтиёзи, даромад солиғи, тадбиркорлар, 2030 йилгача, давлат-хусусий шериклик, хусусий мактаб, хусусий боғча, lex.uz
ўзбекистон, ногирон болалар, кундузги парвариш, солиқ имтиёзи, даромад солиғи, тадбиркорлар, 2030 йилгача, давлат-хусусий шериклик, хусусий мактаб, хусусий боғча, lex.uz
Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди
Ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-онанинг ойига 3 миллион сўмгача тўлови даромад солиғидан озод қилинди, соҳадаги тадбиркорларга эса 2030 йилгача имтиёз берилди
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ имтиёзлари жорий этилди
.
Қонунга кўра, фарзанди хусусий мактаб ёки боғчага борадиган 3 ёшдан 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-она тўлайдиган ойига 3 миллион сўмгача, маблағ даромад солиғидан озод қилинади.
Ўзбекистонда жисмоний шахслар учун даромад солиғи ставкаси 12 фоизни ташкил этишини ҳисобга олганда, бундай ота-оналар ойига 360 минг сўмгача маблағни тежаб қолиши мумкин
Шунингдек, давлат-хусусий шериклик асосида шундай хизмат кўрсатаётган тадбиркорлар 2030 йил 1 январгача ижтимоий солиқдан ташқари барча турдаги солиқларни тўлашдан озод этилади.
Президент тақдимотида келтирилишича, бугун мамлакатда бундай хизматлар 396 тадбиркор томонидан кўрсатилмоқда ва 4,4 мингдан ортиқ ногиронлиги бўлган болани қамраб олган.