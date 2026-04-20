Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260420/ota-onalar-tadbirkorlar-soliqlar-ozod-56990220.html
Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди
Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ енгилликлари жорий этилди. Ота-онанинг ойига 3 млн сўмгача харажати даромад солиғидан озод қилинди, тадбиркорларга эса 2030 йилгача имтиёз берилди
2026-04-20T10:39+0500
2026-04-20T10:39+0500
жамият
ўзбекистон
ногирон
ногиронлиги бўлган шахслар
солиқ
имтиёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/11/49974633_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_333f818aa53c73a11eb1e7f62b733ca7.jpg
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ имтиёзлари жорий этилди. Қонунга кўра, фарзанди хусусий мактаб ёки боғчага борадиган 3 ёшдан 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-она тўлайдиган ойига 3 миллион сўмгача, маблағ даромад солиғидан озод қилинади.Шунингдек, давлат-хусусий шериклик асосида шундай хизмат кўрсатаётган тадбиркорлар 2030 йил 1 январгача ижтимоий солиқдан ташқари барча турдаги солиқларни тўлашдан озод этилади.Президент тақдимотида келтирилишича, бугун мамлакатда бундай хизматлар 396 тадбиркор томонидан кўрсатилмоқда ва 4,4 мингдан ортиқ ногиронлиги бўлган болани қамраб олган.
https://sputniknews.uz/20260212/himoya-muhtoj-bolalar-mehr-oila-xizmat-55646104.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/11/49974633_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6a5862c6dbd8ab1774e8d2cc1c1483b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ногирон болалар, кундузги парвариш, солиқ имтиёзи, даромад солиғи, тадбиркорлар, 2030 йилгача, давлат-хусусий шериклик, хусусий мактаб, хусусий боғча, lex.uz
ўзбекистон, ногирон болалар, кундузги парвариш, солиқ имтиёзи, даромад солиғи, тадбиркорлар, 2030 йилгача, давлат-хусусий шериклик, хусусий мактаб, хусусий боғча, lex.uz

Ота-оналар ва тадбиркорларнинг бир қисми айрим солиқлардан озод қилинди

10:39 20.04.2026
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
В Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-онанинг ойига 3 миллион сўмгача тўлови даромад солиғидан озод қилинди, соҳадаги тадбиркорларга эса 2030 йилгача имтиёз берилди
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистонда ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига янги солиқ имтиёзлари жорий этилди.
Қонунга кўра, фарзанди хусусий мактаб ёки боғчага борадиган 3 ёшдан 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болалар учун кундузги парвариш хизматига ота-она тўлайдиган ойига 3 миллион сўмгача, маблағ даромад солиғидан озод қилинади.
Ўзбекистонда жисмоний шахслар учун даромад солиғи ставкаси 12 фоизни ташкил этишини ҳисобга олганда, бундай ота-оналар ойига 360 минг сўмгача маблағни тежаб қолиши мумкин
Шунингдек, давлат-хусусий шериклик асосида шундай хизмат кўрсатаётган тадбиркорлар 2030 йил 1 январгача ижтимоий солиқдан ташқари барча турдаги солиқларни тўлашдан озод этилади.
Президент тақдимотида келтирилишича, бугун мамлакатда бундай хизматлар 396 тадбиркор томонидан кўрсатилмоқда ва 4,4 мингдан ортиқ ногиронлиги бўлган болани қамраб олган.
Деятельность психолога - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилалари учун Меҳрли оила хизмати кўрсатилади
12 Феврал, 13:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0