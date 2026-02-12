https://sputniknews.uz/20260212/himoya-muhtoj-bolalar-mehr-oila-xizmat-55646104.html
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилалари учун Меҳрли оила хизмати кўрсатилади
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилалари учун Меҳрли оила хизмати кўрсатилади
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукуматнинг 48-сонли қарори билан зўравонликдан жабрланган ва ижтимоий хавфли аҳволдаги болалар ҳамда уларнинг оилаларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш тартиби тасдиқланди. Хизматлар 6 ойдан 1 йилгача муддатга тақдим этилади.
2026-02-12T13:52+0500
2026-02-12T13:52+0500
2026-02-12T13:52+0500
янги қонун
ўзбекистон
болалар
оила
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/18/44922501_0:78:2121:1271_1920x0_80_0_0_0399c3bc79d954c85f89019c923d1715.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Зўравонликдан жабрланган, зўравонлик хавфи остида бўлган ҳамда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги болалар ва уларнинг оилаларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, ижтимоий хизматлар:Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилаларига қуйидаги хизматлар тақдим этилади:Шунингдек, болалар ва уларнинг оилалари учун “Меҳрли оила” хизмати жорий этилади.Сўровнома 10 иш куни ичида кўриб чиқилади. Талабгорда камида икки нафар психоижтимоий мутахассис (камида бир йиллик стажга эга), уларнинг тиббий маълумотномаси ҳамда бино-иншоотларда санитария талаблари таъминланган бўлиши лозим.Талаблар бажарилганда, ташкилот Ягона реестрга киритилади ва бу ҳақда электрон хабарнома юборилади.
https://sputniknews.uz/20260106/zoravonlik-ayollar-himoya-kuchaytirilish-54664590.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/18/44922501_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_785c4bff8f2b51702d2636dd339e90dc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
зўравонликдан жабрланган болалар, ижтимоий хизматлар, ҳукумат қарори 48-сон, индивидуал интеграция режаси, ҳимоя режаси, меҳрли оила, ягона миллий ижтимоий ҳимоя, ижтимоий ҳимоя ат, ижтимоий хизмат кўрсатувчилар реестри, ўзбекистон
зўравонликдан жабрланган болалар, ижтимоий хизматлар, ҳукумат қарори 48-сон, индивидуал интеграция режаси, ҳимоя режаси, меҳрли оила, ягона миллий ижтимоий ҳимоя, ижтимоий ҳимоя ат, ижтимоий хизмат кўрсатувчилар реестри, ўзбекистон
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилалари учун Меҳрли оила хизмати кўрсатилади
Янги низомга мувофиқ, хизматлар ҳимоя ёки индивидуал интеграция режаси асосида кўрсатилади, ижтимоий хизмат кўрсатувчилар эса махсус реестрга киритилади.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Зўравонликдан жабрланган, зўравонлик хавфи остида бўлган ҳамда ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги болалар ва уларнинг оилаларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди
.
Низомга кўра, ижтимоий хизматлар:
зўравонликдан жабрланган ёки зўравонлик хавфи остида бўлган болалар ва уларнинг оилаларига — ҳимоя режаси асосида;
ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволдаги болалар ва уларнинг оилаларига — индивидуал интеграция режаси асосида кўрсатилади.
Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар ва уларнинг оилаларига қуйидаги хизматлар тақдим этилади:
1 йилгача туну кун кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар.
Шунингдек, болалар ва уларнинг оилалари учун “Меҳрли оила” хизмати жорий этилади.
Ижтимоий хизмат кўрсатиш истагидаги ЯТТ ва юридик шахслар “Ягона миллий ижтимоий ҳимоя” ахборот тизимидаги Ижтимоий хизматлар кўрсатувчилар ягона реестрига киритилиши шарт. Бунинг учун “Ижтимоий ҳимоя” АТ орқали сўровнома тўлдирилади.
Сўровнома 10 иш куни ичида кўриб чиқилади. Талабгорда камида икки нафар психоижтимоий мутахассис (камида бир йиллик стажга эга), уларнинг тиббий маълумотномаси ҳамда бино-иншоотларда санитария талаблари таъминланган бўлиши лозим.
Талаблар бажарилганда, ташкилот Ягона реестрга киритилади ва бу ҳақда электрон хабарнома юборилади.