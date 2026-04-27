Хивада III “Лазги” халқаро рақс фестивали ўтказилади
Хивада ўтаётган III “Лазги” халқаро рақс фестивалида 30 тадан ортиқ давлатдан 300 нафардан зиёд иштирокчи қатнашиши кутилмоқда. Тадбир ТУРКСОЙ ва ЮНЕСКО ҳамкорлигида ташкил этилган.
2026-04-27T09:44+0500
2026-04-27T10:45+0500
09:44 27.04.2026 (янгиланди: 10:45 27.04.2026)
© Министерство культуры республики Узбекистан
Названы победители Международного фестиваля танца Лязги. (Архивное фото)
© Министерство культуры республики Узбекистан
Халқаро рақс фестивалида 300 нафардан зиёд иштирокчи қатнашиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Бу йилги III “Лазги” халқаро рақс фестивалида дунёнинг 30 та дан ортиқ давлатидан 300 нафардан зиёд иштирокчи қатнашиши кутилмоқда.
Бу ҳақда Хива шаҳрида бўлиб ўтаётган фестиваль доирасида ташкил этилган матбуот анжуманида маълум қилинди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Таъкидланишича, фестивалнинг асосий мақсади “Хоразм лазги рақси” санъатининг асрий анъаналарини сақлаш ва ривожлантириш, рақс санъати орқали халқлар ўртасидаги дўстлик ва биродарлик ришталарини мустаҳкамлаш, шунингдек, халқаро ижодий ҳамкорлик ва маданий алоқаларни янада кенгайтиришдан иборат.
© telegram sputnikuzbekistanВ III Международном танцевальном фестивале "Лазги" в Хиве примут участие более 300 представителей примерно из 30 стран
В III Международном танцевальном фестивале Лазги в Хиве примут участие более 300 представителей примерно из 30 стран - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2026
В III Международном танцевальном фестивале "Лазги" в Хиве примут участие более 300 представителей примерно из 30 стран
© telegram sputnikuzbekistan

Хивадаги III “Лазги” халқаро рақс фестивали доирасида Халқаро рақс танлови ҳам бошланди. Унда Россия, Хитой, Қозоғистон, Япония ва бошқа мамлакатлардан келган иштирокчилар ўз санъатини намойиш этмоқда.

Фестиваль ғолибларига пул мукофотлари ва бошқа совринлар топширилади.
Бу йилги фестиваль ТУРКСОЙ ва ЮНЕСКО билан ҳамкорликда ташкил этилмоқда. “Лазги” халқаро рақс фестивали аввал ҳам ўтказилган бўлиб, бу галги тадбир учинчи бор ташкил этилмоқда. У Хива шаҳрини яна бир бор халқаро маданий мулоқот майдонига айлантирмоқда.
