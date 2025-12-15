https://sputniknews.uz/20251215/arda-kxiva-festival-palov-54175313.html
“Арда Хива”да рекорд: халқаро фестивалда 9 тонна палов тайёрланди
“Арда Хива”да рекорд: халқаро фестивалда 9 тонна палов тайёрланди
Sputnik Ўзбекистон
Хивада “Хоразм палови” халқаро фестивалида улкан қозонда бир вақтнинг ўзида 9 тонна хоразмча палов тайёрланди. Гастрономик тадбир ҳудуднинг туристик жозибадорлигини оширди.
2025-12-15T12:35+0500
2025-12-15T12:35+0500
2025-12-15T12:35+0500
ўзбекистон
жамият
туризм
туризм қўмитаси
хоразм
сайёҳлар
оммавий тадбир
палов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54174699_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22f0f646862f199a2efc923145d44161.png
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. 14 декабрь куни замонавий “Арда Хива” туристик мажмуасида ўтказилган “Хоразм палови” халқаро фестивали доирасида улкан қозонда бир вақтнинг ўзида Ўзбекистон миқёсида рекорд ҳисобланган 9 тонна хоразмча палов тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Палов тайёр бўлгач, фестиваль иштирокчилари ва меҳмонлар уни татиб кўриш имконига эга бўлди.Фестиваль Ўзбекистон Туризм қўмитаси томонидан Ошпазлар ассоциацияси билан ҳамкорликда ташкил этилди.Таъкидланишича, тадбир миллий ошхонанинг хоразм анъаналарини кенг тарғиб қилиш, сайёҳлар оқимини ошириш ҳамда гастрономик фестиваллар ҳудуднинг туристик жозибадорлигини кучайтиришда муҳим ўрин тутишини яна бир бор намоён этди.
https://sputniknews.uz/20251209/turizm-hajm-russia-sayyohlar-54045291.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54174699_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4b4bb4326248c4c1d89309a45696045b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
хоразм палови, хива, арда хива, гастрономик фестиваль, миллий таомлар, палов рекорди, ўзбекистон туризми, туризм қўмитаси, ошпазлар ассоциацияси, гастрономик туризм
хоразм палови, хива, арда хива, гастрономик фестиваль, миллий таомлар, палов рекорди, ўзбекистон туризми, туризм қўмитаси, ошпазлар ассоциацияси, гастрономик туризм
“Арда Хива”да рекорд: халқаро фестивалда 9 тонна палов тайёрланди
Хива шаҳрида ўтказилган халқаро гастрономик фестиваль доирасида миллий таом — хоразмча палов улкан қозонда тайёрланиб, мамлакат миқёсида рекорд қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
14 декабрь куни замонавий “Арда Хива” туристик мажмуасида ўтказилган “Хоразм палови” халқаро фестивали доирасида улкан қозонда бир вақтнинг ўзида Ўзбекистон миқёсида рекорд ҳисобланган 9 тонна хоразмча палов тайёрланди. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, палов тайёрлаш жараёни кўплаб меҳмонлар ва томошабинларни бир жойга жамлади. Таом учун 2,5 тонна гўшт, 3 тонна сабзи, 2,5 тонна гуруч ҳамда 750 литр пахта ёғи ишлатилди.
Палов тайёр бўлгач, фестиваль иштирокчилари ва меҳмонлар уни татиб кўриш имконига эга бўлди.
Фестиваль Ўзбекистон Туризм қўмитаси томонидан Ошпазлар ассоциацияси билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Таъкидланишича, тадбир миллий ошхонанинг хоразм анъаналарини кенг тарғиб қилиш, сайёҳлар оқимини ошириш ҳамда гастрономик фестиваллар ҳудуднинг туристик жозибадорлигини кучайтиришда муҳим ўрин тутишини яна бир бор намоён этди.