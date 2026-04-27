Россиялик гимнастикачилар бюрократик тўсиқлар сабаб Европа кубогини ўтказиб юборади
Россиялик ўсмир гимнастикачилар ХОҚ тавсиясига қарамай, Европа кубогида иштирок эта олмайди. Нейтрал мақом, допинг-тест ва рўйхатдан ўтиш жараёнлари ўзаро мувофиқлашмагани сабаб жамоа мусобақадан четда қолди.
2026-04-27T11:49+0500
россия, халқаро олимпия қўмитаси , мусобақа, гимнастика, спорт
11:41 27.04.2026 (янгиланди: 11:49 27.04.2026)
ХОҚ ёш спортчиларга йўл очишни тавсия қилган бўлса-да, россиялик ўсмир гимнастикачилар бюрократик тартиблар сабаб Европа кубогидан четда қолди.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Бадиий гимнастика бўйича Россия ўсмирлар жамоаси 2026 йилги Европа кубогида иштирок эта олмайди. Сабаб спорт натижалари, жароҳат ёки жамоанинг мусобақадан бош тортиши эмас, балки халқаро гимнастика ташкилотларининг чўзилган маъмурий жараёнлари бўлди.
Россия гимнастика федерацияси спортчилар учун нейтрал мақом олиш ҳужжатларини март охири ва апрель бошида World Gymnastics га юборган. Федерация 3 апрель куни жараённи тезлаштириш, шунингдек, гимнастикачиларни допинг-тестга киритишни сўраб мурожаат қилган.
Кейинчалик Россия томони 13, 15 ва 20 апрель кунлари ҳам жараённи тезлаштиришни сўраган, 21 апрелда эса World Gymnastics президенти Моринари Ватанабэга расмий мурожаат йўллаган. Бунга жавобан World Gymnastics ушбу масалани ҳал қилиш учун "қўлидан келган барча ишни қилаётгани"ни маълум қилди.
Шунга қарамай, нейтрал мақом бўйича қарорлар кечикиб берилди: спортчиларнинг бир қисми учун 14 апрелда, қолганлари учун эса фақат 22 апрелда.
23 апрель куни гимнастикачилар допинг-тест пулга киритилди. Аммо бу вақтга келиб Европа кубогига рўйхатдан ўтиш ва қуръа ташлаш жараёнлари якунланган эди.
22 апрелда European Gymnastics Ижроия қўмитаси қуръадан кейин янги аризалар қабул қилинмаслиги ҳақида қарор қабул қилганини маълум қилган.
European Gymnastics маълумотича, бундай ҳолатларда спортчиларни олдиндан pending — тасдиқни кутаётган мақомда рўйхатга киритиш мумкин. Бу россиялик гимнастикачиларга нейтрал мақом бўйича қарорни кутиш даврида рўйхатда қолиш имконини бериши мумкин эди. Бироқ Россия гимнастика федерацияси бу тартиб ҳақида қуръа ташлашдан кейин хабар топган.
Бу ҳолат Халқаро олимпия қўмитаси (ХОҚ) позициясига зид келади. ХОҚ 2025 йил 11 декабрда Россия ва Беларусь паспортига эга ёш спортчилар халқаро ўсмирлар мусобақаларига киришда чекловларга дуч келмаслиги кераклигини билдирган.
Натижада бир неча ой халқаро стартга тайёргарлик кўрган россиялик ўсмир гимнастикачилар World Gymnastics ва European Gymnastics ўртасидаги маъмурий жараёнлар ва ахборот алмашинуви етарлича мувофиқлаштирилмагани сабаб Европа кубогидан четда қолди.
Бу воқеа айрим халқаро федерациялар қарорлари ва маъмурий механизмлари ХОҚнинг ёш спортчиларга халқаро мусобақалар йўлини очиш бўйича позициясига зид натижа бераётганини кўрсатди.