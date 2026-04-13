Россиялик гимнастикачилар Тошкентдаги Жаҳон кубогида тўрт медаль олди
Тошкентда 10–12 апрель кунлари ўтган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичида россиялик гимнастикачилар тўрт медаль қўлга киритди. Мария Борисова кўпкурашда олтин олди ва ҳалқа машқларида кумушга сазовор бўлди.
2026-04-13T18:28+0500
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Тошкентда 10–12 апрель кунлари бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон кубоги сериясининг иккинчи босқичида муваффақиятли иштирок этиб жами тўрт медални қўлга киритди.Яккалик дастурда Мария Борисова ва Ева Кононова, гуруҳ машқларида эса Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик ва Алина Прошаликина иштирок этди.Мария Борисова кўпкурашда ғолиб чиқиб, амалдаги Олимпия чемпиони германиялик Дарья Варфоломеевани ортда қолдирди. Шунингдек, у ҳалқа билан машқлар финалида кумуш медални қўлга киритди. Ева Кононова кўпкурашда саккизинчи ўринни эгаллади. У ҳалқа билан машқларда бешинчи, лента билан машқларда эса олтинчи бўлди. Гуруҳ машқлари жамоаси алоҳида турлар финалида икки медални қўлга киритди: бешта тўп билан машқларда кумуш, учта ҳалқа ва икки жуфт булава билан машқларда бронза.
© SputnikРоссийские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Ташкенте
Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2026
© Sputnik
Тошкентдаги турнирда Россия вакиллари — “Небесная грация” академияси тарбияланувчилари муваффақиятли иштирок этди. Улар Жаҳон кубоги босқичида илк бор қатнашди
Уларнинг барчаси Алина Кабаеванинг “Небесная грация” (“Самовий латофат”) бадиий гимнастика академияси тарбияланувчилари бўлиб, Жаҳон кубоги босқичида илк бор қатнашди.
Мария Борисова кўпкурашда ғолиб чиқиб, амалдаги Олимпия чемпиони германиялик Дарья Варфоломеевани ортда қолдирди. Шунингдек, у ҳалқа билан машқлар финалида кумуш медални қўлга киритди.
Ева Кононова кўпкурашда саккизинчи ўринни эгаллади. У ҳалқа билан машқларда бешинчи, лента билан машқларда эса олтинчи бўлди.
Гуруҳ машқлари жамоаси алоҳида турлар финалида икки медални қўлга киритди: бешта тўп билан машқларда кумуш, учта ҳалқа ва икки жуфт булава билан машқларда бронза.
В Ташкенте стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубоги бўлиб ўтмоқда
11 Апрел, 13:06
