https://sputniknews.uz/20260413/russia-gimnastikachilar-jahon-kubok-medal-56885759.html
Россиялик гимнастикачилар Тошкентдаги Жаҳон кубогида тўрт медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 10–12 апрель кунлари ўтган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичида россиялик гимнастикачилар тўрт медаль қўлга киритди. Мария Борисова кўпкурашда олтин олди ва ҳалқа машқларида кумушга сазовор бўлди.
2026-04-13T18:28+0500
спорт
ўзбекистон
гимнастикачи
гимнастика
жаҳон чемпионати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56884658_0:49:1533:911_1920x0_80_0_0_022b4c8ff7b515fa23449ec5b53d17cb.png
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0d/56884658_127:0:1406:959_1920x0_80_0_0_bc4d026daec58dbf4a6f8ebf5ba231ff.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, тошкент, жаҳон кубоги, бадиий гимнастика, мария борисова, ева кононова, дарья варфоломеева, sky grace, небесная грация, алина кабаева, гуруҳ машқлари, ҳалқа, лента
Тошкентдаги турнирда Россия вакиллари — “Небесная грация” академияси тарбияланувчилари муваффақиятли иштирок этди. Улар Жаҳон кубоги босқичида илк бор қатнашди
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Тошкентда 10–12 апрель кунлари бўлиб ўтган 2026 йилги Жаҳон кубоги сериясининг иккинчи босқичида муваффақиятли иштирок этиб жами тўрт медални қўлга киритди.
Яккалик дастурда Мария Борисова ва Ева Кононова, гуруҳ машқларида эса Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик ва Алина Прошаликина иштирок этди.
Уларнинг барчаси Алина Кабаеванинг “Небесная грация” (“Самовий латофат”) бадиий гимнастика академияси тарбияланувчилари бўлиб, Жаҳон кубоги босқичида илк бор қатнашди.
Мария Борисова кўпкурашда ғолиб чиқиб, амалдаги Олимпия чемпиони германиялик Дарья Варфоломеевани ортда қолдирди. Шунингдек, у ҳалқа билан машқлар финалида кумуш медални қўлга киритди.
Ева Кононова кўпкурашда саккизинчи ўринни эгаллади. У ҳалқа билан машқларда бешинчи, лента билан машқларда эса олтинчи бўлди.
Гуруҳ машқлари жамоаси алоҳида турлар финалида икки медални қўлга киритди: бешта тўп билан машқларда кумуш, учта ҳалқа ва икки жуфт булава билан машқларда бронза.