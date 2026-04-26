Тошкентда ўтаётган Жаҳон кубоги босқичи доирасида от спорти ҳамкорлиги муҳокама қилинди
Тошкентда FEI Жаҳон кубоги саралаш босқичи ўтказилмоқда. Мусобақада қарийб 20 давлатдан 100 дан ортиқ чавандоз ва от иштирок этиши кутилмоқда.
2026-04-26T09:28+0500
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Тошкентда от спорти бўйича халқаро ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Евроосиё от спорти ассоциацияси президенти, Россия от спорти федерацияси раҳбари Марина Сечина бошчилигидаги делегация билан учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистон томонидан спорт вазири Адҳам Икрамов, МОҚ раиси биринчи ўринбосари Отабек Умаров, қўмита бош котиби Ойбек Касимов, шунингдек, Ўзбекистон йилқичилик ва от спорти федерацияси раиси Баҳромжон Газиев иштирок этди.Айни кунларда Тошкентда от спорти бўйича FEI Жаҳон кубоги саралаш босқичи ўтказилмоқда. Мусобақалар 23 апрелдан 3 майгача Universal Horses Stable мажмуасида бўлиб ўтади. Улар Халқаро от спорти федерацияси — FEI томонидан тасдиқланган (FEI- от спорти бўйича жаҳон миқёсидаги асосий бошқарув органи ҳисобланади).Музокараларда томонлар от спорти йўналишларида ҳамкорликни кенгайтириш, тажриба алмашиш ва халқаро мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш масалаларини муҳокама қилди. Евроосиё от спорти ассоциацияси 2020 йилда ташкил этилган. Унинг асосий мақсади Евроосиё маконида от спортини ривожлантириш, аъзо федерациялар манфаатларини қўллаб-қувватлаш ва мусобақаларни ташкил этишдан иборат. Ассоциация таркибига Арманистон, Озарбайжон, Беларусь, Грузия, Эрон, Қозоғистон, Қирғизистон, Молдова, Россия, Туркманистон ва Ўзбекистон федерациялари киради.Бундай ҳамкорлик Ўзбекистон учун от спорти инфратузилмасини ривожлантириш, маҳаллий спортчиларнинг халқаро тажриба тўплаши ва мамлакатда йирик спорт мусобақаларини ўтказиш салоҳиятини ошириш имконини беради.
09:28 26.04.2026
Тошкентда давом этаётган FEI Жаҳон кубоги саралаш босқичи доирасида от спорти бўйича халқаро мусобақаларни ташкил этиш, тажриба алмашиш ва ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди
Турнирда қарийиб 20 давлатдан 100 дан ортиқ чавандоз ва от иштирок этмоқда. Мусобақалар конкур ҳамда от юрттириш — яъни от ва чавандоз ҳаракатларининг аниқлиги, уйғунлиги баҳоланадиган dressage йўналишларида ўтказилмоқда.
