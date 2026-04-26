https://sputniknews.uz/20260426/qiziqarli-faktlar-57162709.html
Рашқ сабаб 99 ёшдаги ажрим, уй қамоғидаги уйсиз, хотиндан қочиб қамоққа: қизиқарли фактлар
Sputnik Ўзбекистон
99 ёшида ажрашишга қарор қилган эркак, уй қамоғига маҳкум қилинган уйсиз ва 20 рупий учун 22 йил судлашган эркак— мақолада ҳаётда содир бўлган ғалати воқеалар... 26.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-26T19:41+0500
бу қизиқ
ажрашиш
жиноятчилик
ҳодисалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1a/57162928_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_76bdec8d853e0d21ba244d8be1902f09.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1a/57162928_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_d32a255abe4ff3a7a58e29198bd66f41.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ажрашиш, жиноятчилик, ҳодисалар
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Баъзан ҳаёт воқеалари бадиий тўқимадан ҳам ғалатироқ бўлади. Қуйида турли мамлакатларда содир бўлган, бир қарашда ишониш қийин бўлган воқеалар жамланди.
99 ёшида ажрашишга қарор қилган эркак
Италияда 99 ёшли Антонио С. 77 йиллик никоҳдан сўнг 96 ёшли рафиқаси Роза С. билан ажрашиш учун ариза берган. Бунга у эски жавондан хотинининг тахминан 60 йил аввалги муносабати ҳақидаги хатларни топиб олгани сабаб бўлгани хабар қилинган.
“Уй қамоғи”га ҳукм қилинган уйсиз
Италияда Доминико Кодиспотти исмли 48 ёшли уйсиз эркак “уй қамоғи”га ҳукм қилинган. Аммо унинг уйи бўлмагани учун жазони Милан кўчаларидан бирида ўтаган. У ҳар кеча бир хил жойда — марказий вокзал яқинидаги тротуарда қолиши шарт эди, полиция эса унинг ўша ерда эканини текшириб турган.
6 йил ишга бормай маош олиб юрган ходим
Испанияда давлат хизматчисининг 6 йил ишга бормагани унга 20 йиллик хизмат учун мукофот бермоқчи бўлишганида фош бўлган. Кадис шаҳридаги сув хўжалиги тизимида ишлаган муҳандис Хоакин Гарсиянинг қаердалигини аниқлашга уринишганда, ҳамкасблари уни бир неча йилдан бери кўрмагани маълум бўлган.
Ҳодиса икки идора ўртасидаги бюрократик чалкашлик сабаб йиллар давомида сезилмай қолган: сув компанияси уни шаҳар маъмурияти назорат қиляпти деб ўйлаган, маъмурият эса аксинча, у сув компанияси қарамоғида деб ҳисоблаган. Шу орада Гарсия маош олишда давом этган. Оқибатда суд уни 27 минг евро жаримага тортган.
Хотинидан қочиш учун қамалмоқчи бўлган эркак
АҚШда 70 ёшли Лоуренс Жон Риппл исмли эркак хотини билан яшашдан чарчаб, қамоққа тушиш учун банкни талон-торож қилган. Тергов маълумотларига кўра, у хотинининг ёнига қайтишдан кўра қамоқда бўлишни афзал кўришини айтган.
2016 йилда у Канзас-Ситидаги Bank of Labor банкига кириб, кассирга пул талаб қилинган ёзув узатган. Пулни олгач эса қочмаган — банк холлида ўтириб, полиция келишини кутган. Аммо аксига олиб, суд уни қамоққа эмас, 6 ойлик уй қамоғига ҳукм қилган.
20 рупий учун 22 йил судлашган эркак
Ҳиндистонда адвокат Тунгнатх Чатурведи темир йўл чиптаси учун 20 рупий ортиқча пул олингани сабаб 22 йил судлашган. 1999 йилда у Матхура станциясидан Морадабадга бориш учун икки чипта сотиб олган. Чипталар 70 рупий туриши керак эди, аммо кассир унга 100 рупийдан фақат 10 рупий қайтарган.
Чатурведи пулни қайтаришни талаб қилган, аммо рад жавобини олгач, Indian Railways устидан истеъмолчилар судига мурожаат қилган. Иш 22 йил давом этган ва 100 дан ортиқ суд мажлиси бўлиб ўтган. 2022 йилда суд унинг фойдасига қарор чиқариб, темир йўлни 20 рупийни фоизи билан қайтаришга ва 15 минг рупий жарима тўлашга мажбур қилган.
“Терлаган пойабзал” сабаб амалга ошмаган теракт режаси
2001 йилда Ричард Рид исмли британиялик террорчи American Airlines’нинг Париж—Майами рейсида оёқ кийимига яширилган портловчи мосламани ишга туширишга уринган. Аммо режа амалга ошмаган: терговчиларга кўра, намлик сабаб мослама ишламай қолган. Экипаж ва йўловчилар уни тўхтатган, самолёт Бостонга йўналтирилган. Кейинчалик Рид терроризм билан боғлиқ айбловлар бўйича айбини тан олган ва умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган.
Донор юрагини олган эркак донорнинг бевасига уйланган
АҚШда Сонни Грэм исмли эркак 1995 йилда донор юрагини қабул қилган. Кейинчалик у донорнинг беваси Шерил Коттл билан танишиб, унга уйланган. Орадан йиллар ўтиб, Грэмнинг ҳам ҳаёти донорникига ўхшаш фожиали ҳолат билан якунлангани хабар қилинган.