Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
БМТ мақсадлари: ЕОИИ ҳамкорлиги аъзо давлатларда фаровонликни оширишга ёрдам бермоқда
БМТ мақсадлари: ЕОИИ ҳамкорлиги аъзо давлатларда фаровонликни оширишга ёрдам бермоқда
ЕИК ҳисоботига кўра, ЕОИИ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига, жумладан, иш ўринлари, саноат, инфратузилма ва фаровонлик ошишига ҳисса қўшмоқда.
2026-04-26T16:08+0500
16:08 26.04.2026
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2026
ЕИК ҳисоботида ЕОИИ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишга ёрдам бераётгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ мамлакатларида иқтисодий ҳамкорликнинг БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларига таъсири ҳақидаги ҳисоботни эълон қилди.
Унда ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик иқтисодий ўсиш, иш ўринлари, саноат, инфратузилма ва аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилаётгани қайд этилган.
Ҳисоботда таъкидланишича, ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик БМТнинг 2030 йилгача бўлган кун тартибида белгиланган мақсадлар билан уйғун. Бу, айниқса, муносиб меҳнат ва иқтисодий ўсиш, саноатлаштириш ва инфратузилма, тенгсизликни камайтириш ҳамда барқарор ривожланиш йўлидаги ҳамкорлик каби йўналишларда намоён бўлмоқда.
ЕИК маълумотларига кўра, ЕОИИ мамлакатларидаги кўрсаткичлар иқтисодиётда ижобий ўзгаришлар ва аҳоли фаровонлиги ошганини кўрсатмоқда. Ҳисоботда Иттифоқ давлатларида ишсизлик даражаси бошқа ривожланган мамлакатлар ва интеграцион бирлашмаларга нисбатан пастроқ экани ҳам қайд этилган.
Шунингдек, ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ривожланиш даражаси бир-бирига яқинлашиб бораётгани таъкидланди. Комиссия хулосасига кўра, минтақавий иқтисодий ҳамкорлик аъзо давлатларда барқарор ва сифатли ўсишни қўллаб-қувватловчи муҳим омилга айланмоқда.
Барқарор ривожланиш мақсадлари 2015 йилда БМТ томонидан қабул қилинган бўлиб, 2030 йилгача бўлган даврда 17 та йўналишни ўз ичига олади.
Галузин: Ўзбекистон Евроосиёдаги интеграцион жараёнларнинг муҳим иштирокчиси
