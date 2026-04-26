https://sputniknews.uz/20260426/eaeu-hamkorlik-farovonlik-oshirish-57158625.html
БМТ мақсадлари: ЕОИИ ҳамкорлиги аъзо давлатларда фаровонликни оширишга ёрдам бермоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ҳисоботига кўра, ЕОИИ доирасидаги иқтисодий ҳамкорлик БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига, жумладан, иш ўринлари, саноат, инфратузилма ва фаровонлик ошишига ҳисса қўшмоқда.
2026-04-26T16:08+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
иқтисод
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси ЕОИИ мамлакатларида иқтисодий ҳамкорликнинг БМТ Барқарор ривожланиш мақсадларига таъсири ҳақидаги ҳисоботни эълон қилди.Унда ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик иқтисодий ўсиш, иш ўринлари, саноат, инфратузилма ва аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилаётгани қайд этилган.Ҳисоботда таъкидланишича, ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик БМТнинг 2030 йилгача бўлган кун тартибида белгиланган мақсадлар билан уйғун. Бу, айниқса, муносиб меҳнат ва иқтисодий ўсиш, саноатлаштириш ва инфратузилма, тенгсизликни камайтириш ҳамда барқарор ривожланиш йўлидаги ҳамкорлик каби йўналишларда намоён бўлмоқда.Шунингдек, ЕОИИ мамлакатлари иқтисодий ривожланиш даражаси бир-бирига яқинлашиб бораётгани таъкидланди. Комиссия хулосасига кўра, минтақавий иқтисодий ҳамкорлик аъзо давлатларда барқарор ва сифатли ўсишни қўллаб-қувватловчи муҳим омилга айланмоқда.Барқарор ривожланиш мақсадлари 2015 йилда БМТ томонидан қабул қилинган бўлиб, 2030 йилгача бўлган даврда 17 та йўналишни ўз ичига олади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
