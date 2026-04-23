Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
“Зеленский геноциди”: Украина депутати фронтдаги ҳарбийларнинг қийин аҳволи ҳақида ёзди
Украина депутати Артём Дмитрук Киевнинг фронтда озиқ-овқат, сув ва дори-дармонсиз қолган ҳарбийларга муносабатини “геноцид” деб атади. УҚК қўмондонлиги эса бу вазиятга муносабат билдирмаётганини айтди.
2026-04-23T18:41+0500
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Украина Олий Радаси депутати Артём Дмитрук Киевнинг фронтда озиқ-овқат, сув ва дори-дармонсиз қолдирилган ҳарбийларга муносабатини "Зеленский геноциди" деб атади. У бу ҳақда ўзининг Telegram-каналида ёзди, деб хабар берди РИА Новости.Депутат, шунингдек, Украина Қуролли кучлари қўмондонлиги бу вазиятга ҳеч қандай муносабат билдирмаётганини айтди.Аввалроқ Россия куч тузилмаларидаги манба РИА Новостига Украина Қуролли кучларининг 14-бригадасидаги ҳарбийлар позицияларда сув, озиқ-овқат, дори-дармон ва ёқилғисиз қолиб кетганини маълум қилди. Манбага кўра, украиналик ҳарбийлар ёмғир сувини ичмоқда, позициялар билан алоқа эса баъзан уч-тўрт кунга узилиб қолмоқда.Аввалроқ РИА Новости 14-бригада қўмондони полковник Анатолий Лисецкий фронтдаги муваффақиятсизликлар ва коррупция сабаб лавозимидан олингани ҳақида ҳам хабар берган эди.
Украина депутати Артём Дмитрук фронтда сув, озиқ-овқат ва дори-дармонсиз қолган ҳарбийлар ҳақида ёзиб, бу ҳолатни “Зеленский геноциди” деб атади
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Украина Олий Радаси депутати Артём Дмитрук Киевнинг фронтда озиқ-овқат, сув ва дори-дармонсиз қолдирилган ҳарбийларга муносабатини “Зеленский геноциди” деб атади. У бу ҳақда ўзининг Telegram-каналида ёзди, деб хабар берди РИА Новости.
“Зеленский геноциди. Бундай ҳолатлар бутун фронт бўйлаб минглаб учрайди. Биз бўлинмалар ҳақида билиб оламиз. Кўпинча бундай одамлар шунчаки унутилади ёки, тўғрироғи, улар билан алоқа узилади. Ортиқча юк”, — деб ёзди Дмитрук.
Депутат, шунингдек, Украина Қуролли кучлари қўмондонлиги бу вазиятга ҳеч қандай муносабат билдирмаётганини айтди.
Аввалроқ Россия куч тузилмаларидаги манба РИА Новостига Украина Қуролли кучларининг 14-бригадасидаги ҳарбийлар позицияларда сув, озиқ-овқат, дори-дармон ва ёқилғисиз қолиб кетганини маълум қилди. Манбага кўра, украиналик ҳарбийлар ёмғир сувини ичмоқда, позициялар билан алоқа эса баъзан уч-тўрт кунга узилиб қолмоқда.
Аввалроқ РИА Новости 14-бригада қўмондони полковник Анатолий Лисецкий фронтдаги муваффақиятсизликлар ва коррупция сабаб лавозимидан олингани ҳақида ҳам хабар берган эди.
