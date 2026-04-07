ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг бедарак йўқолган аскарларининг қариндошлари Киев марказидаги митингга чиқишди, улар, жумладан, расмийлардан бундай ҳарбийларни тўлов масаласида ҳалок бўлганлар билан тенглаштиришни талаб қилишмоқда. Бу ҳақда Украинанинг "Укринформ" агентлиги хабар берди, дея ёзади РИА Новости.Шу фонда Украина армиясининг йўқотишлари мавзуси яна долзарблашди. Февраль ойида Владимир Зеленский 2022 йил февралидан буён тахминан 55 минг украин ҳарбийси ҳалок бўлганини, бундан ташқари, “кўплаб одамлар” расман бедарак йўқолган деб ҳисобланаётганини айтган эди.29 март куни РИА Новости 100-алоҳида механизациялашган бригадада хизмат қилган асир сўзларини келтириб, у ўз бўлинмасида бедарак йўқолган деб ҳисобланаётган ҳарбийларнинг “90 фоизи амалда ҳалок бўлган”ини айтганини хабар қилди.
"Киев марказида бедарак йўқолган ҳарбийларнинг оилалари акцияга чиқди. Улар йўқолган ҳимоячилар ва уларнинг оилаларига нисбатан давлат сиёсатини қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда ва айрим қонунчилик ташаббусларига қарши чиқмоқда. Хусусан, оилалар бедарак йўқолганларни тўлов масаласида ҳалок бўлганлар билан тенглаштиришни талаб қилмоқда", - дейилади хабарда.
Россия томони Украинадаги расмийлар Украина Қуролли кучлари аскарлари орасидаги йўқотишлар ҳақидаги маълумотларни камайтириб кўрсатаётгани ҳақида бир неча бор хабар берган.
Аввалроқ Россиянинг KillNet хакерлик гуруҳи РИА Новостига Украина Қуролли кучлари бош штабининг 1,7 миллион ҳалок бўлган ва бедарак йўқолган украиналик ҳарбийлар ҳақидаги маълумотлар базасини бузиб кирганини тасдиқлаган эди.