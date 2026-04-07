Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Бедарак йўқолган украин ҳарбийлари қариндошлари Киевда митингга чиқди
Киевда бедарак йўқолган ва асирга тушган украин ҳарбийлари оилалари митинг ўтказди. Улар янги қонун тўловлар тартибига таъсир қилиб, бундай ҳарбийларни амалда ҳалок бўлганларга тенглаштириш хавфини кучайтириш мумкинлигини айтмоқда
2026-04-07T14:24+0500
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг бедарак йўқолган аскарларининг қариндошлари Киев марказидаги митингга чиқишди, улар, жумладан, расмийлардан бундай ҳарбийларни тўлов масаласида ҳалок бўлганлар билан тенглаштиришни талаб қилишмоқда. Бу ҳақда Украинанинг "Укринформ" агентлиги хабар берди, дея ёзади РИА Новости.
киев, украина, бедарак йўқолган ҳарбийлар, ҳарбийлар оилалари, митинг, 13646-сонли қонун, тўловлар, вето, зеленский
© Кадры из соцсетейРодственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в центре Киева
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг в центре Киева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2026
© Кадры из соцсетей
Киевдаги акция қатнашчилари бедарак йўқолган ҳарбийлар оилаларига тўловлар тартиби ўзгариши мумкинлигидан хавотир билдирди.
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг бедарак йўқолган аскарларининг қариндошлари Киев марказидаги митингга чиқишди, улар, жумладан, расмийлардан бундай ҳарбийларни тўлов масаласида ҳалок бўлганлар билан тенглаштиришни талаб қилишмоқда. Бу ҳақда Украинанинг "Укринформ" агентлиги хабар берди, дея ёзади РИА Новости.

"Киев марказида бедарак йўқолган ҳарбийларнинг оилалари акцияга чиқди. Улар йўқолган ҳимоячилар ва уларнинг оилаларига нисбатан давлат сиёсатини қайта кўриб чиқишни талаб қилмоқда ва айрим қонунчилик ташаббусларига қарши чиқмоқда. Хусусан, оилалар бедарак йўқолганларни тўлов масаласида ҳалок бўлганлар билан тенглаштиришни талаб қилмоқда", - дейилади хабарда.

Шу фонда Украина армиясининг йўқотишлари мавзуси яна долзарблашди. Февраль ойида Владимир Зеленский 2022 йил февралидан буён тахминан 55 минг украин ҳарбийси ҳалок бўлганини, бундан ташқари, “кўплаб одамлар” расман бедарак йўқолган деб ҳисобланаётганини айтган эди.
29 март куни РИА Новости 100-алоҳида механизациялашган бригадада хизмат қилган асир сўзларини келтириб, у ўз бўлинмасида бедарак йўқолган деб ҳисобланаётган ҳарбийларнинг “90 фоизи амалда ҳалок бўлган”ини айтганини хабар қилди.

Россия томони Украинадаги расмийлар Украина Қуролли кучлари аскарлари орасидаги йўқотишлар ҳақидаги маълумотларни камайтириб кўрсатаётгани ҳақида бир неча бор хабар берган.

Аввалроқ Россиянинг KillNet хакерлик гуруҳи РИА Новостига Украина Қуролли кучлари бош штабининг 1,7 миллион ҳалок бўлган ва бедарак йўқолган украиналик ҳарбийлар ҳақидаги маълумотлар базасини бузиб кирганини тасдиқлаган эди.

