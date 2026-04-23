Sputnik Ўзбекистон
Осиёнинг Elite Чемпионлар лигаси финалини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради
Осиёнинг Elite Чемпионлар лигаси финалини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради
25 апрель куни “Ал Аҳли” ва “Мачида” ўртасидаги Элит Чемпионлар лигаси финалини ўзбекистонлик ҳакамлар жамоаси бошқариб боради. Бош ҳакам этиб Илгиз Танташев тайинланган.
ТОШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. 25 апрель куни Элит Чемпионлар лигасининг финал учрашуви бўлиб ўтади. Унда Саудия Арабистонининг “Ал Аҳли” ҳамда Япониянинг “Мачида” жамоалари ўзаро тўқнаш келади.Мазкур беллашувни ўзбекистонлик ҳакамлар жамоаси бошқариб боради. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди. Учрашувда Илгиз Танташев бош ҳакам, Андрей Сапенко ёрдамчи ҳакам, Фирдавс Норсафаров эса AVAR ҳаками сифатида ишлайди.AFC Champions League Elite Осиёдаги энг кучли клублар иштирок этадиган бош турнир ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260216/uzbekistan-futbol-hakamlar-asia-chempionlar-liga-55726997.html
© UFA - Федерация футбола УзбекистанаНа решающем этапе элитной Лиги чемпионов работают судьи из Узбекистана.
© UFA - Федерация футбола Узбекистана
На решающем этапе элитной Лиги чемпионов работают судьи из Узбекистана.
Судьи из Узбекистана назначены на матчи Лиги чемпионов Элита и Лиги чемпионов АФК 2 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.02.2026
Ўзбекистонлик футбол ҳакамлари Осиё Чемпионлар лигаси баҳсларини бошқаради
16 Феврал, 11:03
