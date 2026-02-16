https://sputniknews.uz/20260216/uzbekistan-futbol-hakamlar-asia-chempionlar-liga-55726997.html
Ўзбекистонлик футбол ҳакамлари Осиё Чемпионлар лигаси баҳсларини бошқаради
Ўзбекистон футбол ассоциацияси маълумотига кўра, Илгиз Танташев ва Рустам Лутфуллин бошчилигидаги ҳакамлар жамоаси Элит Чемпионлар лигаси ҳамда Осиё Чемпионлар лигаси 2 доирасида Малайзия ва Иорданиядаги баҳсларга тайинланди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/10/55726694_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_036bf2ed3fe525ebcd540f3fd8273891.jpg
Илгиз Танташев ва Рустам Лутфуллин бошчилигидаги ўзбекистонлик ҳакамлар жамоаси 17 февраль куни Осиё миқёсидаги икки муҳим учрашувни бошқаради.
ТОШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Ўзбекистонлик ҳакамлар жамоаси Осиё футбол конфедерацияси (AFC) тасарруфидаги Элит Чемпионлар лигаси ҳамда Осиё Чемпионлар лигаси 2 мусобақалари доирасидаги навбатдаги учрашувларда фаолият олиб боради. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар берди
.
17 февраль куни Малайзиянинг Жоҳор шаҳрида бўлиб ўтадиган “Жоҳор Дарул Таъзим” (Малайзия) — “Виссел Кобе” (Япония) жамоалари ўртасидаги учрашувни ўзбекистонлик ҳакамлар бошқариб боради.
Бош ҳакам — Илгиз Танташев.
Ёрдамчи ҳакамлар — Андрей Сапенко ва Тимур Гайнуллин.
Тўртинчи ҳакам — Аскер Нажафалиев.
VAR ҳаками — Ахрол Рисқуллаев.
AVAR ҳаками — Абдурашид Худойберганов.
Шунингдек, 17 февраль куни Иордания пойтахти Амманда бўлиб ўтадиган “Ал Ҳусейн” (Иордания) — “Истиқлол” (Эрон) жамоалари ўртасидаги баҳсни ҳам ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради.
Бош ҳакам — Рустам Лутфуллин.
Ёрдамчи ҳакамлар — Санжар Шаюсупов ва Акмал Гиёсов.
VAR ҳаками — Фирдавс Норсафаров.
AVAR ҳаками — Акобирхўжа Шукуруллаев.