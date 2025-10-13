https://sputniknews.uz/20251013/uzbekistan-futbol-mutaxassislar-fifa-tarkib-52651623.html
Ўзбекистонлик футбол мутахассислари тарихда илк бор FIFA қўмитаси таркибига киритилди
Ўзбекистонлик футбол мутахассислари тарихда илк бор FIFA қўмитаси таркибига киритилди
Sputnik Ўзбекистон
ФИФА Кенгаши қарорига кўра, Равшан Ирматов Футболда технологиялар, инновациялар ва рақамли ривожланиш қўмитаси раис ўринбосари этиб тайинланди. Шу билан бирга, Аваз Максумов ва Юлия Панина ҳам ФИФА қўмиталари аъзолари бўлди.
2025-10-13T09:29+0500
2025-10-13T09:29+0500
2025-10-13T09:29+0500
спорт
футбол
равшан эрматов
ўфа
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/394/00/3940028_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_9062cba05f36da6c2b99538c3e0c65db.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. ФИФА Кенгашининг қарорига кўра, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Ирматов 2025–2029 йиллар учун Футболда технологиялар, инновациялар ва рақамли ривожланиш қўмитасининг раис ўринбосари этиб тайинланди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Ушбу қўмита футболни замонавий технологиялар орқали ривожлантиришга қаратилган энг муҳим тузилмалардан бири ҳисобланади. Қўмитага ФИФАнинг Футбол технологиялари бўйича директори Ёҳаннес Ҳолзмуэллер раҳбарлик қилади. Шунингдек, ЎФА Бош котиби Аваз Максумов Соҳил футболи қўмитасига (Beach Soccer Committee), ЎФА аёллар футболини ривожлантириш бўлими бошлиғи Юлия Панина Аёллар миллий терма жамоалари ўртасидаги мусобақалар қўмитасига (Women's National Team Competitions Committee) тайинланди.
https://sputniknews.uz/20250908/fifa-prezident-infantino-uzbekistan-tashrif-51799115.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/394/00/3940028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85f61d02848cf3ee93e76fdaf202c346.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фифа, равшан ирматов, ўфа, аваз максумов, юлия панина, фифа қўмитаси, var тизими, технологиялар, инновациялар, рақамли ривожланиш, аёллар футболи, соҳил футболи, ўзбекистон футболи, fifa, узбек футбол
фифа, равшан ирматов, ўфа, аваз максумов, юлия панина, фифа қўмитаси, var тизими, технологиялар, инновациялар, рақамли ривожланиш, аёллар футболи, соҳил футболи, ўзбекистон футболи, fifa, узбек футбол
Ўзбекистонлик футбол мутахассислари тарихда илк бор FIFA қўмитаси таркибига киритилди
Равшан Ирматов ФИФАнинг Футболда технологиялар, инновациялар ва рақамли ривожланиш қўмитаси раис ўринбосари этиб тайинланди. Аваз Максумов ва Юлия Панина ҳам ФИФА қўмиталари аъзолари бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik
. ФИФА Кенгашининг қарорига кўра, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Ирматов 2025–2029 йиллар учун Футболда технологиялар, инновациялар ва рақамли ривожланиш қўмитасининг раис ўринбосари этиб тайинланди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
.
Ушбу қўмита футболни замонавий технологиялар орқали ривожлантиришга қаратилган энг муҳим тузилмалардан бири ҳисобланади.
Қўмита VAR, голни аниқлаш технологияси, яримавтоматик офсайд тизими, рақамли мониторинг, сунъий интеллект каби инновацион ечимларни ривожлантириш, синовдан ўтказиш ва футболга жорий этиш устида иш олиб боради.
Қўмитага ФИФАнинг Футбол технологиялари бўйича директори Ёҳаннес Ҳолзмуэллер раҳбарлик қилади.
Шунингдек, ЎФА Бош котиби Аваз Максумов Соҳил футболи қўмитасига (Beach Soccer Committee), ЎФА аёллар футболини ривожлантириш бўлими бошлиғи Юлия Панина Аёллар миллий терма жамоалари ўртасидаги мусобақалар қўмитасига (Women's National Team Competitions Committee) тайинланди.