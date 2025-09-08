https://sputniknews.uz/20250908/fifa-prezident-infantino-uzbekistan-tashrif-51799115.html
FIFA президенти Жанни Инфантино Ўзбекистонга ташриф буюрди
FIFA президенти Жанни Инфантино Ўзбекистонга ташриф буюрди
Жанни Инфантино Тошкентда: FIFA президенти “CAFA Nations Cup 2025” финалини томоша қилади
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Ўзбекистон футбол ассоциацияси таклифига кўра, FIFA президенти Жанни Инфантино Ўзбекистонда футболни янада ривожлантиришга доир лойиҳаларни муҳокама қилиш, Миллий футбол маркази билан яқиндан танишиш ҳамда “CAFA Nations Cup 2025” мусобақасининг финал учрашувини стадиондан кузатиш мақсадида юртимизга ташриф буюрди.FIFA делегациясини Тошкент халқаро аэропортида Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти, Миллий олимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров, Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Ирматов ва расмийлар кутиб олишди.Бугун соат 19:30 да Тошкентдаги янги “Олимпик” стадионида финал учрашуви бўлиб ўтади. Унда Ўзбекистон терма жамоаси “олтин” медал учун Эронга қарши майдонга тушади. Шу куни учинчи ўрин учун баҳсда Уммон ва Ҳиндистон термалари ўзаро куч синашади.
09:16 08.09.2025 (янгиланди: 09:24 08.09.2025)
