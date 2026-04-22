Sputnik Ўзбекистон
ИННОПРОМ. Марказий Осиё – 2026
ИННОПРОМ — саноат ва технологиялар бўйича халқаро кўргазма бўлиб, унда компаниялар лойиҳаларини намойиш этади ва янги ҳамкорликлар ўрнатади. 2026 йилда унда 35 давлатдан, жумладан, Россия, Беларус, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Тожикистон, Туркия, БАА, Озарбайжондан делегациялар иштирок этмоқда.
Матрёшка, чинни ва Жостово нақшлари: Тошкентда Россиянинг бир парчаси
Матрёшка, чинни ва Жостово нақшлари: Тошкентда Россиянинг бир парчаси
“ИННОПРОМ. Марказий Осиё” кўргазмасида “Россия” Миллий марказининг “Универмаг” стенди матрёшка, Гжель чинниси, Жостово нақшлари ва бошқа ноёб маҳсулотларни тақдим этди.
2026-04-22T16:45+0500
2026-04-22T16:47+0500
иннопром. марказий осиё – 2026
россия
ҳунармандлар
москва
тошкент
тўқимачилик
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57069728_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_06c0e32fae7d64a6c201be8706af918f.jpg
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. “Россия” Миллий марказининг “Универмаг” лойиҳаси дўконларда кам учрайдиган кичик Россия брендлари ва ҳунармандларини бирлаштиради. Маҳсулотларнинг аксарияти усталар томонидан қўлда ясалган. Тошкентдаги “ИННОПРОМ” халқаро саноат кўргазмасига ташриф буюрганлар асл сувенирларни харид қилиш имконига эга бўлишди.“Универмаг” кўргазмага Россиянинг 39 та ҳудудидан 50 та ишлаб чиқарувчининг маҳсулотларини олиб келди. Уларнинг барчаси маданият, тарих ва халқ руҳини акс эттиради. Бу ерда Гжель чинниси, Жостово нақшлари, Оренбург тивит рўмоллари, Димково ўйинчоқлари, муаллифлик тақинчоқлари, тўқимачилик ва интерьер буюмлари, шунингдек, турли озиқ-овқат маҳсулотлари ҳам бор.Стенд савдогарлар макони услубида безатилган: унда ёғоч элементлар, табиий фактуралар ва тарихий савдо йўлларига ишора қилувчи визуал деталлардан фойдаланилган. Рус халқ мусиқаси эса муҳитни янада бойитган.Бу ерда “Россия” Миллий марказининг бўлажак биноси макетини ҳам томоша қилиш мумкин эди. Бино қурилиши Москвада 2026 йил март ойида бошланган. Унинг очилиши 2029 йилга мўлжалланган.Ноёб стенддаги муҳит Sputnik Ўзбекистон фототўпламида.
россия, ҳунармандлар, москва, тошкент, тўқимачилик, озиқ-овқат
россия, ҳунармандлар, москва, тошкент, тўқимачилик, озиқ-овқат

Матрёшка, чинни ва Жостово нақшлари: Тошкентда Россиянинг бир парчаси

16:45 22.04.2026 (янгиланди: 16:47 22.04.2026)
Стенд савдогарлар макони услубида безатилган: унда ёғоч элементлар, табиий фактуралар ва тарихий савдо йўлларига ишора қилувчи визуал деталлардан фойдаланилган. Рус халқ мусиқаси эса муҳитни янада бойитган.
Бу ерда “Россия” Миллий марказининг бўлажак биноси макетини ҳам томоша қилиш мумкин эди. Бино қурилиши Москвада 2026 йил март ойида бошланган. Унинг очилиши 2029 йилга мўлжалланган.
Ноёб стенддаги муҳит Sputnik Ўзбекистон фототўпламида.
