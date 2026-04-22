https://sputniknews.uz/20260422/russia-jangchi-qurol-jang-kamaygan-57080445.html
"Охирги марта 2024 йил отишганман": Россия жангчиси қуролли жанглар камайганлигини айтди
Sputnik Ўзбекистон
РИАга кўра, “Марказ” гуруҳи таркибидаги денгиз пиёдаси фронтда отишмалар интенсивлиги пасайганини айтди. Унинг сўзларича, ҳозир асосий босим дронлар ва масофадан туриб зарба бериш воситалари ҳисобига юзага келмоқда.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
украина
учувчисиз қурилма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57079079_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_0b614a0de3a4f586e54504de0ab953a3.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57079079_95:0:670:431_1920x0_80_0_0_64f43809c25804f14f2e50aadbef9c12.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
“Марказ” гуруҳи таркибидаги денгиз пиёдасига кўра, фронтда отишмалар сийраклашган, ҳозир эса асосий тўқнашувлар дронлар ва масофавий зарбалар орқали кечмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Махсус ҳарбий операция зонасида тўғридан-тўғри отишмалар интенсивлиги пасайган, фронтда эса асосий босим дронлар ва масофадан туриб зарба бериш воситалари ҳисобига юзага келмоқда.
Бу ҳақда РИА Новостига “Марказ” қўшинлар гуруҳи таркибида ҳаракат қилувчи 177-гвардия денгиз пиёдалари полкининг “Певец” лақабли ҳарбий хизматчиси маълум қилди
.
Унинг айтишича, ҳозир олдинги чизиқда душманнинг шахсий таркиби кам кўринади. Кўп ҳолларда позицияларда икки-уч нафардан ҳарбий бўлади, асосий ҳаракат эса масофадан туриб амалга оширилади.
“Айтишим мумкинки, мен охирги марта 2024 йилда тўғридан-тўғри отишмада қатнашганман.”, — деди у.
Ҳарбий хизматчининг таъкидлашича, ҳозир фронтда душманни ўз кўзи билан кўриш ҳам қийинлашган.
“Ҳозир бундай тўқнашувлар камдан-кам учрайди — асосан дронлар ва бошқа воситалар қўлланилади”, — деди “Певец”.
Шу билан бирга, у Доброполье йўналишидаги операциялардан бирини сщзлаб берди.
Денгиз пиёдасининг айтишича, ҳужум Украина томонининг оғир “Баба-Яга” дронларидан фаол фойдаланиши шароитида амалга оширилган. Россиялик ҳарбийлар бу вазиятда иссиқликни яширадиган костюмлардан фойдаланиб, тунда позицияга яқинлашган.
“Кечаси кирдик, душман буни кутмаган эди. Натижада саккиз кишилик гуруҳ 16 нафар жангчини йўқ қилди”, — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, топшириқ бажарилгандан кейин бўлинма эгаллаб турган позицияларда мустаҳкамланган.