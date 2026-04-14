Муҳим ҳужжат ва асирлар: Россия Мудофаа вазирлиги разведка операцияси ҳақида маълум қилди
Муҳим ҳужжат ва асирлар: Россия Мудофаа вазирлиги разведка операцияси ҳақида маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, разведка гуруҳи муҳим ҳужжатлар ва уч асирни қўлга киритган. Кейинчалик Украина Қуролли кучлари позицияларини аниқлаш ва аҳоли пунктини назоратга олишга ёрдам берганини билдирилди
2026-04-14T11:05+0500
2026-04-14T11:05+0500
2026-04-14T11:05+0500
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги аҳоли пункти назоратга олинишига ёрдам берган разведка операцияси тафсилотларини очиқлади.Вазирлик маълум қилишича, гвардия лейтенанти Дмитрий Бирюков бошчилигидаги разведка гуруҳи жанговар топшириқни бажариш чоғида Украина Қуролли кучларининг вақтинчалик жойлашиш пунктини аниқлаган.Ушбу ҳудуд яқинида жангарилар ҳужжатлар солинган қутиларни енгил автомобилга ортиб кетаётган бўлган. Вазиятни баҳолагандан сўнг, разведка гуруҳи асирларни ҳужжатлари билан бирга қўлга олиб, уларнинг автомобилида ҳудудни тарк этишга қарор қилган.Қўлга киритилган муҳим ҳужжатлар ва уч нафар асир қўшинлар ихтиёрига топширилган. Кейинчалик ушбу ҳужжатлар ҳамда асирларнинг кўрсатмалари ўрганилгандан сўнг, Украина Қуролли кучлари тузилмаларининг жойлашуви аниқланган.Вазирлик таъкидлашича, олинган маълумотлар асосида душман позицияларига ракета зарбалари берилиб, харбий техника ва шахсий таркиб йўқ қилинган. Бу эса аҳоли пунктларидан бирини назоратга олишга хизмат қилган.
россия, россия мудофаа вазирлиги, разведка операцияси, дмитрий бирюков, украина қуролли кучлари, асирлар, муҳим ҳужжатлар, аҳоли пункти, ракета зарбаси, жанговар топшириқ
россия, россия мудофаа вазирлиги, разведка операцияси, дмитрий бирюков, украина қуролли кучлари, асирлар, муҳим ҳужжатлар, аҳоли пункти, ракета зарбаси, жанговар топшириқ
Муҳим ҳужжат ва асирлар: Россия Мудофаа вазирлиги разведка операцияси ҳақида маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, разведкачилар қўлга киритган ҳужжатлар ва асирлар кўрсатмалари кейинчалик душман позицияларини аниқлашга ёрдам берган
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Россия Мудофаа вазирлиги аҳоли пункти назоратга олинишига ёрдам берган разведка операцияси тафсилотларини очиқлади
Вазирлик маълум қилишича, гвардия лейтенанти Дмитрий Бирюков бошчилигидаги разведка гуруҳи жанговар топшириқни бажариш чоғида Украина Қуролли кучларининг вақтинчалик жойлашиш пунктини аниқлаган.
Ушбу ҳудуд яқинида жангарилар ҳужжатлар солинган қутиларни енгил автомобилга ортиб кетаётган бўлган. Вазиятни баҳолагандан сўнг, разведка гуруҳи асирларни ҳужжатлари билан бирга қўлга олиб, уларнинг автомобилида ҳудудни тарк этишга қарор қилган.
Разведкачилар тутун шашкалари панасида турли йўналишлар бўйлаб ҳаракатланиб, ўқ узмасдан украин ҳарбийларини қўлга олган. Шундан кейин улар боғланиб, шу автомобилга ортилган ва гуруҳ душман ортидан чиқиб кетган.
Қўлга киритилган муҳим ҳужжатлар ва уч нафар асир қўшинлар ихтиёрига топширилган. Кейинчалик ушбу ҳужжатлар ҳамда асирларнинг кўрсатмалари ўрганилгандан сўнг, Украина Қуролли кучлари тузилмаларининг жойлашуви аниқланган.
Вазирлик таъкидлашича, олинган маълумотлар асосида душман позицияларига ракета зарбалари берилиб, харбий техника ва шахсий таркиб йўқ қилинган. Бу эса аҳоли пунктларидан бирини назоратга олишга хизмат қилган.