Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260324/russia-qoshinlar-peschanoe-nazorat-56482393.html
Россия қўшинлари Песчаноени назоратга олди — операция тафсилотлари очиқланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Песчаное аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Вазирликка кўра, операцияда артиллерия, дронлар ва разведка бўлинмалари иштирок этган.
2026-03-24T18:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
дунё янгиликлари
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_348824eff570e55f0190b8c5e4544388.jpg
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Песчаное аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик хабарига кўра, аҳоли пунктини эгаллашда 69-дивизия бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари муҳим роль ўйнаган. Артиллерия ва дронлар ёрдамида душман позицияларига зарбалар берилиб, унинг мустаҳкамланишига йўл қўйилмаган.Артиллерия зарбаларидан сўнг ҳужумчи бўлинмалар қишлоқ ҳудудига кириб, бинолар ва ертўлаларни текширган.Ҳозирда Россия бўлинмалари Харьков вилоятида хавфсизлик зонасини кенгайтириш ва олдинга силжишни давом эттирмоқда.
https://sputniknews.uz/20260322/rossiya-sumi-viloyatidagi-potapovka-qishlogi-ustidan-nazorat-ornatdi-56448442.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/10/54853072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61db26ca44649405d2c504be1f992813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, россия мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, песчаное, шимол гуруҳи, 69-дивизия, артиллерия, дронлар, разведка, украина
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.03.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, аҳоли пунктини эгаллашда артиллерия, дронлар ва разведка бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари ҳал қилувчи омил бўлган.
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2026
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0