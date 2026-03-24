Россия қўшинлари Песчаноени назоратга олди — операция тафсилотлари очиқланди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков вилоятидаги Песчаное аҳоли пункти назоратга олинганини маълум қилди. Вазирликка кўра, операцияда артиллерия, дронлар ва разведка бўлинмалари иштирок этган.
2026-03-24T18:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунёда
дунё янгиликлари
дрон
https://sputniknews.uz/20260322/rossiya-sumi-viloyatidagi-potapovka-qishlogi-ustidan-nazorat-ornatdi-56448442.html
россия, россия мудофаа вазирлиги, харьков вилояти, песчаное, шимол гуруҳи, 69-дивизия, артиллерия, дронлар, разведка, украина
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, аҳоли пунктини эгаллашда артиллерия, дронлар ва разведка бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари ҳал қилувчи омил бўлган.
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Песчаное аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
Вазирлик хабарига кўра, аҳоли пунктини эгаллашда 69-дивизия бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари муҳим роль ўйнаган. Артиллерия ва дронлар ёрдамида душман позицияларига зарбалар берилиб, унинг мустаҳкамланишига йўл қўйилмаган.
Таъкидланишича, разведка бўлинмалари учувчисиз учиш аппаратлари орқали нишонларни аниқлаб, координаталарни тезкор равишда артиллериячиларга узатган.
Артиллерия зарбаларидан сўнг ҳужумчи бўлинмалар қишлоқ ҳудудига кириб, бинолар ва ертўлаларни текширган.
Ҳозирда Россия бўлинмалари Харьков вилоятида хавфсизлик зонасини кенгайтириш ва олдинга силжишни давом эттирмоқда.