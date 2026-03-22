Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғи устидан назорат ўрнатди
Бундан ташқари бир неча ҳудудларда Украина Қуролли кучларига зарба берилди. 22.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-22T16:19+0500
2026-03-22T16:25+0500
ТОШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, улар Велика Чернешина, Искрисковшина ва Новая Сич ҳудудларида, шунингдек, Харков вилоятидаги Верхния Писаревка, Веселое, Избитское, Приколотное ва Шевченковое яқинида душманни мағлуб этишди.Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида 200 га яқин жангари, учта зирҳли жанговар машина, тўққизта машина, битта артиллерия қуроли, битта ўқ-дори омбори ва учта таъминот омборини йўқотди.Жми махсус операция ҳудудида Украина йўқотишлари 1170 нафар аскар, 31та такн ва бошқа зирҳли жанговар техника, 17та дала артиллерия қуроллари, 73та ҳарбий автомобиллар ва 244 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, жанговар ҳаракатлар
Россия Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғи устидан назорат ўрнатди

16:19 22.03.2026 (янгиланди: 16:25 22.03.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2026
ТОШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Қатъий ҳаракатлар натижасида "Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмалари Потаповка қишлоғи устидан назорати ўрнатди", дейилади хабарда.
Бундан ташқари, улар Велика Чернешина, Искрисковшина ва Новая Сич ҳудудларида, шунингдек, Харков вилоятидаги Верхния Писаревка, Веселое, Избитское, Приколотное ва Шевченковое яқинида душманни мағлуб этишди.
© МинОбороны РФОсвобождение Потаповки в Сумской области
Освобождение Потаповки в Сумской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2026
Освобождение Потаповки в Сумской области
© МинОбороны РФ
Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида 200 га яқин жангари, учта зирҳли жанговар машина, тўққизта машина, битта артиллерия қуроли, битта ўқ-дори омбори ва учта таъминот омборини йўқотди.
Жми махсус операция ҳудудида Украина йўқотишлари 1170 нафар аскар, 31та такн ва бошқа зирҳли жанговар техника, 17та дала артиллерия қуроллари, 73та ҳарбий автомобиллар ва 244 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.
