Россия Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғи устидан назорат ўрнатди
Бундан ташқари бир неча ҳудудларда Украина Қуролли кучларига зарба берилди. 22.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-22T16:25+0500
16:19 22.03.2026 (янгиланди: 16:25 22.03.2026)
ТОШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятидаги Потаповка қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Қатъий ҳаракатлар натижасида "Шимол" кучлар гуруҳи бўлинмалари Потаповка қишлоғи устидан назорати ўрнатди", дейилади хабарда.
Бундан ташқари, улар Велика Чернешина, Искрисковшина ва Новая Сич ҳудудларида, шунингдек, Харков вилоятидаги Верхния Писаревка, Веселое, Избитское, Приколотное ва Шевченковое яқинида душманни мағлуб этишди.
Сўнгги 24 соат ичида Украина Қуролли Кучлари Суми вилоятида 200 га яқин жангари, учта зирҳли жанговар машина, тўққизта машина, битта артиллерия қуроли, битта ўқ-дори омбори ва учта таъминот омборини йўқотди.
Жми махсус операция ҳудудида Украина йўқотишлари 1170 нафар аскар, 31та такн ва бошқа зирҳли жанговар техника, 17та дала артиллерия қуроллари, 73та ҳарбий автомобиллар ва 244 та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.