Sputnik Ўзбекистон
ИННОПРОМ — саноат ва технологиялар бўйича халқаро кўргазма бўлиб, унда компаниялар лойиҳаларини намойиш этади ва янги ҳамкорликлар ўрнатади. 2026 йилда унда 35 давлатдан, жумладан, Россия, Беларус, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Тожикистон, Туркия, БАА, Озарбайжондан делегациялар иштирок этмоқда.
Иннопромда муҳокама: иш берувчилар қандай кадрларни кутмоқда, дуал таълим нима учун керак
Иннопромда муҳокама: иш берувчилар қандай кадрларни кутмоқда, дуал таълим нима учун керак
“Иннопром”даги сессияда Ўзбекистонда дуал таълим дастурлари нега кўпайтирилаётгани маълум қилинди. Мутахассислар олий таълимни саноат эҳтиёжларига тезроқ мослаштириш зарурлигини таъкидлади.
2026-04-22T18:27+0500
2026-04-22T18:27+0500
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ўзбекистонда олий таълим муассасаларида дуал дастурлар сони саноат эҳтиёжларига мос кадрлар тайёрлаш мақсадида кўпайтирилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260406/oliy-talim-yangi-nizom-56733081.html
ўзбекистон
таълим, отм, олий таълим муассасалари, ўзбекистон
таълим, отм, олий таълим муассасалари, ўзбекистон

Иннопромда муҳокама: иш берувчилар қандай кадрларни кутмоқда, дуал таълим нима учун керак

18:27 22.04.2026
Олий таълим муассасаларида дуал дастурлар кўпайтирилмоқда, чунки статистикага кўра, муҳандислик битирувчиларининг атиги 27 фоизи саноатнинг реал талабларига тайёр, деди ректор Олимжон Тўйчиев
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ўзбекистонда олий таълим муассасаларида дуал дастурлар сони саноат эҳтиёжларига мос кадрлар тайёрлаш мақсадида кўпайтирилмоқда.
Бу ҳақда Тошкентдаги Турин политехника университети ректори Олимжон Тўйчиев “Иннопром” доирасидаги “Келажак кадрларини лойиҳалаштирамиз” форсайт сессиясида маълум қилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг таъкидлашича, статистикага кўра, муҳандислик йўналиши битирувчиларининг атиги 27 фоизи саноатнинг ҳақиқий талабларига тайёр.
“Шунинг учун биз ҳозир бунинг устида ишлаяпмиз, дуал дастурларимиз сонини айнан ишлаб чиқариш билан кўпайтирмоқдамиз. Бу ерда талабалар нафақат университетда бериладиган фундаментал билимларни олиш, балки уларни саноатда қўллаш имкониятига ҳам эга бўлади”, — деди ректор.
Унинг сўзларига кўра, бу муаммо фақат Ўзбекистон, Марказий Осиё ёки Россияга хос эмас, балки бутун дунё учун долзарб масала ҳисобланади.
НИЯУ МИФИ Тошкент филиали директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари Зарина Узоқова эса филиалда аллақачон икки марта битирув бўлиб ўтганини айтди. Унинг маълум қилишича, битирувчиларнинг 50 фоизи дунёнинг етакчи университетларида ўқишни давом эттирмоқда, қолган 50 фоизи эса меҳнат фаолиятини бошлаган.
© SputnikНа Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2026
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
Унинг айтишича, битирувчиларга GTL, Jur’at, Ядро физикаси институти, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва “Ўзбеккимёмаш” заводлари қизиқиш билдирган. Иш берувчиларнинг ўзи ҳам ўқув жараёнида иштирок этиб, машғулотлар ўтказади, комиссия ва якуний имтиҳонларда қатнашади.
НИТУ МИСИСнинг фан ва инновациялар бўйича проректори Михаил Филонов ҳам саноат жуда тез ўзгараётганини, олий ўқув юртлари эса бу жараёнга тез мослашиши кераклигини таъкидлади.
© SputnikНа Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2026
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
© Sputnik
“Москва майдончасида ҳам, Олмалиқдаги филиалда ҳам биз саноат буюртмасига жуда тез мослашишимиз кераклигини ҳис қилмоқдамиз”, — деди у.
“Северсталь Инжиниринг” компаниясининг янги маҳсулотларни ишлаб чиқиш йўналиши раҳбари Григорий Веселков эса бугун иш берувчилар битирувчилардан сунъий интеллект билан ишлаш, уни ўз касбига жорий этиш, CRM тизимларини билиш, лойиҳа фаолияти кўникмаларига эга бўлиш ва камида битта чет тилини билишни кутаётганини айтди.
© SputnikНа Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2026
На Иннопроме обсудили, как преодолеть разрыв между высшим образованием и промышленностью
© Sputnik
Унинг сўзларига кўра, soft skills орасида мослашувчанлик ва жамоада ишлаш қобилияти, шунингдек, таълим давомида олинган амалий тажриба ҳам катта аҳамиятга эга.
Эслатиб ўтамиз, Sputnik Ўзбекистон “Иннопром” кўргазмасининг расмий ахборот ҳамкори ҳисобланади.
Тотальный диктант - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.04.2026
Меҳнат бозорига мос: олий таълимга оид янги низом тасдиқланди
6 Апрел, 11:46
