Остонадаги эко-саммитда Мирзиёев бир қатор минтақавий ташаббусларни илгари сурди
14:36 22.04.2026 (янгиланди: 14:39 22.04.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия Регионального экологического саммита
Шавкат Мирзиёев экологик саммитда Марказий Осиё учун тоза ҳаво консорциуми, яшил савдо йўлаги ва иқлим лойиҳаларининг ягона инвестиция портфелини яратиш ташаббусини илгари сурди.
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 22 апрель куни Остонада ўтаётган Минтақавий экологик саммитнинг очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари ўз нутқида:
Марказий Осиёда экологик дипломатия кучаяётганини таъкидлади.
Президент бу учрашув Самарқанд иқлим форумида бошланган мулоқотнинг мантиқий давоми эканини қайд этди;
Марказий Осиёда ҳарорат глобал ўртача кўрсаткичдан икки баробар тезроқ кўтарилмоқда, музликларнинг қарийб учдан бири йўқолган, сув танқислиги кучаймоқда;
“Яшил макон” доирасида қарийб 1 миллиард туп дарахт ва бута экилгани, Орол денгизининг қуриган тубида 2 миллион гектардан ортиқ ўрмонзор барпо этилгани айтилди;
Сувни тежаш чоралари орқали йилига 10 миллиард куб метр сув иқтисод қилинмоқда, “яшил” энергетика улуши эса 30 фоизга етгани қайд этилди;
Жорий йилда чиқиндиларни ёқиш бўйича 2 та янги завод ишга туширилиши, яна 9 таси кейинги икки йилда фаолият бошлаши билдирилди.
Шунингдек, президент бир қатор минтақавий ташаббусларни илгари сурди, жумладан:
— “Марказий Осиёнинг тоза ҳавоси” давлатлараро консорциумини тузиш;
— Тошкентдаги Чўлланишга қарши курашиш марказига минтақавий мақом бериш;
— “Марказий Осиё яшил савдо йўлаги”ни шакллантириш;
— иқлим лойиҳаларининг ягона инвестиция портфелини яратиш;
— Марказий Осиё атроф-муҳити ўзгаришларининг ягона минтақавий атласини тайёрлаш;
— “Марказий Осиё Қизил китоби”ни ишлаб чиқиш.
Давлат раҳбари 2027 йилда Ўзбекистонда Бутунжаҳон ёшлар иқлим форумини ўтказишга тайёр эканини билдирди.
Нутқ якунида у иштирокчиларни Самарқандда бўлиб ўтадиган Глобал экологик фонднинг саккизинчи ассамблеяси ва Сувни тежаш бўйича бутунжаҳон форумига таклиф этди.