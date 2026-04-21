Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260421/russia-uzbekistan-kosmonavt-loyiha-yordam-57029962.html
Мантуров: РФ Ўзбекистонга биринчи космонавт лойиҳасида ёрдам беришга тайёр
Мантуров: РФ Ўзбекистонга биринчи космонавт лойиҳасида ёрдам беришга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Мантуров Россия Ўзбекистоннинг космик режаларини қўллаб-қувватлашга тайёрлигини айтди
2026-04-21T13:38+0500
2026-04-21T13:38+0500
денис мантуров
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
ўзбекистон
россия
космос
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/14/56990446_0:115:3054:1832_1920x0_80_0_0_cd84e31b72060581456b19b50da36afc.jpg
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг биринчи миллий космонавтни ер орбитасига юборишида ҳар томонлама ёрдам беришга тайёр. Бу ҳақда Россия бош вазирининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров журналистларга маълум қилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/14/56990446_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_7d814689da501c98a08ff2170eca0c62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
денис мантуров, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, космос, космик дастур, биринчи космонавт, сунъий йўлдош, mirzo ulugbek, росатом эмас, россия ҳукумати, ер орбитаси
денис мантуров, россия, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, космос, космик дастур, биринчи космонавт, сунъий йўлдош, mirzo ulugbek, росатом эмас, россия ҳукумати, ер орбитаси

Мантуров: РФ Ўзбекистонга биринчи космонавт лойиҳасида ёрдам беришга тайёр

13:38 21.04.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Интервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы Россия сегодня Д. Киселеву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.04.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири ўринбосари Денис Мантуров Москва Ўзбекистоннинг биринчи космонавти ва биринчи сунъий йўлдоши лойиҳаларини амалга оширишда ёрдам беришга тайёрлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг биринчи миллий космонавтни ер орбитасига юборишида ҳар томонлама ёрдам беришга тайёр. Бу ҳақда Россия бош вазирининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров журналистларга маълум қилди.
“Ўтган йил охирида Ўзбекистон президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва уни Ер орбитасига юбориш, шунингдек, биринчи сунъий йўлдошни коинотга учириш бўйича улкан вазифани эълон қилди. Ўзбекистоннинг стратегик шериги сифатида биз бу режаларни олқишлаймиз ва уларни амалга оширишда ҳар томонлама ёрдам бериш учун барча бой тажрибамиз ва ваколатларимизни ишга солишга тайёрмиз”, — деди Мантуров.

Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Шавкат Мирзиёев сунъий йўлдошни коинотга чиқариш ва биринчи миллий космонавтни тайёрлаш бўйича таклифлар билан танишган эди. Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, 2028 йилда “Mirzo Ulugbek” номли 6U форматдаги биринчи миллий илмий йўлдошни учириш таклиф этилган.

Шунингдек, биринчи ўзбек космонавтини 10–14 кунлик қисқа муддатли парвозга тайёрлаш ва уни аниқ илмий дастур билан боғлаш масаласи кўриб чиқилган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0