Мантуров: РФ Ўзбекистонга биринчи космонавт лойиҳасида ёрдам беришга тайёр
Интервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Д. Киселеву
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири ўринбосари Денис Мантуров Москва Ўзбекистоннинг биринчи космонавти ва биринчи сунъий йўлдоши лойиҳаларини амалга оширишда ёрдам беришга тайёрлигини билдирди
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг биринчи миллий космонавтни ер орбитасига юборишида ҳар томонлама ёрдам беришга тайёр. Бу ҳақда Россия бош вазирининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров журналистларга маълум қилди.
“Ўтган йил охирида Ўзбекистон президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев биринчи миллий космонавтни тайёрлаш ва уни Ер орбитасига юбориш, шунингдек, биринчи сунъий йўлдошни коинотга учириш бўйича улкан вазифани эълон қилди. Ўзбекистоннинг стратегик шериги сифатида биз бу режаларни олқишлаймиз ва уларни амалга оширишда ҳар томонлама ёрдам бериш учун барча бой тажрибамиз ва ваколатларимизни ишга солишга тайёрмиз”, — деди Мантуров.
КенгайтиришЙиғиштириш
Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Шавкат Мирзиёев сунъий йўлдошни коинотга чиқариш ва биринчи миллий космонавтни тайёрлаш бўйича таклифлар билан танишган эди. Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, 2028 йилда “Mirzo Ulugbek” номли 6U форматдаги биринчи миллий илмий йўлдошни учириш таклиф этилган.
Шунингдек, биринчи ўзбек космонавтини 10–14 кунлик қисқа муддатли парвозга тайёрлаш ва уни аниқ илмий дастур билан боғлаш масаласи кўриб чиқилган.