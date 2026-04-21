https://sputniknews.uz/20260421/mib-qarzlar-undirish-57031855.html
Энди МИБ айрим қарзларни пенсия, иш ҳақи ва банк ҳисобварақларидан ундириши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунга киритилган ўзгартишлар билан соддалаштирилган ижро тартиби почта ва видеоконференцалоқа харажатлари, коммунал тўловлар, мажбурий бадаллар ҳамда БҲМнинг 5 бараваригача бўлган айрим суммаларга ҳам татбиқ этилади.
2026-04-21T14:24+0500
ўзбекистон
жамият
қарз
янги қонун
ойлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1111/56/11115645_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_8df27c15491f485e15ad6f27fb7451b2.jpg
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1111/56/11115645_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_29aacc2404ca0a338b3b3b5ba30b4c72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ижро ҳужжатлари, қарздорлик, соддалаштирилган тартиб, банк ҳисобварағи, иш ҳақидан ундириш, коммунал хизматлар, мажбурий бадаллар, кўп квартирали уй, бҳм, мҳэкм, мажбурий ижро бюроси
Эндиликда айрим ижро ҳужжатлари бўйича ундирув қарздорнинг банк ҳисобварақларидаги пулларига, айрим ҳолатларда эса иш ҳақи, стипендия, пенсия ва бошқа даромадларига қаратилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Айрим қарздорликлар энди соддалаштирилган тартибда қарздорнинг иш ҳақи, пенсия ва стипендилари ёки банк ҳисобварақларидан ундирилиши мумкин. Бу “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларда белгиланди
Унга кўра, ижро ишини юритишнинг соддалаштирилган тартиби:
почта ва видеоконференцалоқа харажатлари;
коммунал хизматлар тўлови бўйича қарздорлик;
кўп квартирали уйлар мулкдорларининг мажбурий бадаллари ёки тўловлари бўйича қарздорлик;
БҲМнинг 5 бараваридан (2 060 000 сумдан) кўп бўлмаган суммаларни ундиришга ҳам татбиқ этилади.
Қонунда давлат ижрочиси бундай тартибда, жумладан, ундирувни қарздор жисмоний шахснинг банклардаги ҳисобварақларида турган пул маблағларига қаратиши мумкинлиги белгиланган.
Шунингдек, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори (1 271 000 сўм)дан кўп бўлмаган суммалар бўйича ундирувни қарздорнинг иш ҳақи, стипендияси, пенсияси ва бошқа даромадларига қаратиш мумкин.
Айни пайтда, қўшимчаларга мувофиқ, мазкур мажбурий ижро чоралари видеоконференцалоқа харажатлари, коммунал хизматлар бўйича қарздорлик ва кўп квартирали уйлар мулкдорларининг мажбурий бадаллари ёки тўловларига оид айрим ижро ҳужжатларига нисбатан қўлланилмайди.
Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.