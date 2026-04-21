1 майдан электр ва газ нархи ошадими?
1 майдан электр ва газ нархи ошадими?
Ижтимоий тармоқларда 1 майдан электр ва газ тарифлари ошиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Ҳужжатларга кўра, 2026 йилдан тарифлар ҳар йили 1 майдан инфляциядан келиб чиқиб, 10 фоиздан ошмаган миқдорда индексация қилиниши мумкин
2026-04-21T15:21+0500
2026-04-21T15:21+0500
2026-04-21T15:30+0500
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда 2026 йил 1 майдан электр энергияси ва табиий газ тарифлари 10 фоизга ошиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу мавзудаги асосий савол — гап шунчаки миш-мишлар ҳақида кетяптими ёки бунга ҳуқуқий асос борми.Амалдаги қонунчиликка мурожаат қилинса, 2025 йилда Lex.uz порталида эълон қилинган ҳукумат қарорига кўра, 2026 йилдан бошлаб электр энергияси ва табиий газ нархлари ҳар йили 1 майдан йиллик инфляциядан келиб чиққан ҳолда, 10 фоиздан ошмаган миқдорда индексация қилиниши белгиланганини кўриш мумкин.Статистика қўмитасининг сўнгги маълумотига кўра, 2026 йил март ойида йиллик истеъмол нархлари индекси 107,1 фоизни ташкил этган. Оддий қилиб айтганда, бу йиллик инфляция тахминан 7,1 фоиз бўлганини англатади. Шунинг учун ижтимоий тармоқлардаги “10 фоиз қимматлайди” деган даъво ҳозирча расман тасдиқланган рақам эмас, балки қонунда белгиланган энг юқори чегарадан келиб чиққан тахминдир.
электр тарифлари, газ тарифлари, 1 май, ўзбекистон, тарифлар ошиши, электр қимматлайди, газ қимматлайди, инфляция, lex.uz, ҳукумат қарори, коммунал тарифлар
1 майдан электр ва газ нархи ошадими?
15:21 21.04.2026 (янгиланди: 15:30 21.04.2026)
Ижтимоий тармоқларда 1 майдан электр ва газ қимматлаши ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ бу бўйича ҳозирча расмий тасдиқ йўқ
ТОШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда 2026 йил 1 майдан электр энергияси ва табиий газ тарифлари 10 фоизга ошиши ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бу мавзудаги асосий савол — гап шунчаки миш-мишлар ҳақида кетяптими ёки бунга ҳуқуқий асос борми.
Амалдаги қонунчиликка мурожаат қилинса, 2025 йилда Lex.uz порталида эълон қилинган ҳукумат қарорига
кўра, 2026 йилдан бошлаб электр энергияси ва табиий газ нархлари ҳар йили 1 майдан йиллик инфляциядан келиб чиққан ҳолда, 10 фоиздан ошмаган миқдорда индексация қилиниши белгиланганини кўриш мумкин.
Аммо расмий манбаларда 1 майдан тарифлар айнан 10 фоизга ошиши ҳақида алоҳида хабар ёки янги тариф жадвали учрамади. Қонунчиликда ҳозирча фақат индексация механизми ва энг юқори чегара (10 фоиз) белгиланган.
Статистика қўмитасининг сўнгги маълумотига кўра, 2026 йил март ойида йиллик истеъмол нархлари индекси 107,1 фоизни ташкил этган. Оддий қилиб айтганда, бу йиллик инфляция тахминан 7,1 фоиз бўлганини англатади.
Шунинг учун ижтимоий тармоқлардаги “10 фоиз қимматлайди” деган даъво ҳозирча расман тасдиқланган рақам эмас, балки қонунда белгиланган энг юқори чегарадан келиб чиққан тахминдир.