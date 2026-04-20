https://sputniknews.uz/20260420/xodjaev-innoprom-iqtisod-hamkorlik-gapirish-56994693.html
Ходжаев Иннопром очилишида Ўзбекистон иқтисоди ва минтақавий ҳамкорлик ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Иннопром форуми очилди. Жамшид Ходжаев унда Ўзбекистон ЯИМида саноат улуши 27 фоизга етгани, иқтисодий ўсиш 7 фоиз даражасида кутилгани, қўшма лойиҳалар қиймати эса 47 миллиард доллардан ошганини айтди.
2026-04-20T11:58+0500
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
ўзбекистон
тошкент
жамшид ходжаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/14/56992306_104:298:1280:960_1920x0_80_0_0_de524fa5ce2d1aeaa753531926f0fcc2.jpg
https://sputniknews.uz/20260419/tashkent-innoprom-central-asia-korgazma-56984357.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/14/56992306_127:95:1280:960_1920x0_80_0_0_3d615c5e6912e8ab7987b77b48dcdd34.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иннопром, жамшид ходжаев, россия, марказий осиё, саноат, саноатлаштириш, қўшма лойиҳалар, савдо, инвестиция, окмк, навоий саноат парки, логистика
11:50 20.04.2026 (янгиланди: 11:58 20.04.2026)
Жамшид Ходжаев “Иннопром. Марказий Осиё” кўргазмаси очилишида Ўзбекистонда саноат улуши ЯИМда 27 фоизга етгани, иқтисодий ўсиш эса 7 фоиз даражасида кутилганини айтди
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Қисқа вақт ичида “Иннопром. Марказий Осиё” кўргазмаси давлат ва бизнес ўртасидаги очиқ мулоқотнинг нуфузли ва талабгир форматига, ишончли ҳамкорлар ва янги имкониятлар учрашуви майдонига айланди.
Бу ҳақда Тошкентда кўргазманинг очилиш маросимида Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
Форумда Европа, Осиё ва Африкадан ҳамкорлар иштирок этаётгани Марказий Осиёга саноат ўсиши, технологик янгиланиш ва ишбилармонлик кооперацияси макони сифатида халқаро қизиқиш ортиб бораётганини тасдиқлайди.
Ходжаевнинг сўзларига кўра, бугунги кунда Ўзбекистон ЯИМда саноат улуши 27 фоизга етган, жорий йилда иқтисодий ўсиш эса 7 фоиз даражасида прогноз қилинмоқда.
“Энг муҳими, биз хомашё моделидан юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга изчил ўтмоқдамиз. Биз барқарор ўсиш, рақобатбардошлик ва янги иш ўринларининг асосини айнан шунда кўрамиз”, — деди Ходжаев.
Унинг айтишича, 2023 йил якунларига кўра, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари ва Россия билан савдо ҳажми 22 миллиард долларга яқинлашган.
Минтақа давлатлари ва Россия капитали иштирокидаги қўшма корхоналар сони қарийб 6 мингтани ташкил этади, шундан 3 мингдан ортиғи Россия иштирокидаги корхоналардир.
Ходжаевнинг таъкидлашича, Ўзбекистонда Россия корхоналари иштирокида умумий қиймати 47 миллиард доллардан зиёд бўлган 330 дан ортиқ қўшма лойиҳа амалга оширилмоқда.
Россия билан ҳамкорликда Олмалиқ кон-металлургия комбинатида мис бойитиш фабрикаси ишга туширилган. Навоий саноат паркида косметика, маиший кимё ва аэрозоль маҳсулотлари ишлаб чиқариш лойиҳалари амалга оширилмоқда. Агросаноат, озиқ-овқат саноати, логистика ва бошқа йўналишларда ҳам ташаббуслар илгари сурилмоқда.
У, шунингдек, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон билан қўшма лойиҳаларга ҳам тўхталиб, саноатлаштириш Ўзбекистон учун стратегик устувор йўналиш эканини таъкидлади.
“Ўзбекистон нафақат ўзи, балки бутун минтақа учун янги саноат юксалишини таъминлаши мумкин бўлган бир қатор асосий йўналишларга эга. Булар машинасозлик, кимё ва нефть-кимё саноати, энергетика ва янги авлод индустриясидир. Саноатни рақамлаштиришни алоҳида таъкидламоқчиман. Бугунги кунда рақобатбардошлик нафақат ҳажм, балки технология ва автоматлаштириш билан ҳам белгиланади”, — деди Ходжаев.
Унинг қўшимча қилишича, Ўзбекистон тўқимачилик, фармацевтика, биотехнология ва электромобиллик соҳаларида ҳам катта салоҳиятга эга.
“Ушбу йўналишларнинг барчасида Ўзбекистон қўшма ташаббуслар, технологиялар трансфери ва янги ишлаб чиқаришларни ишга тушириш учун очиқ”, — дея хулоса қилди у.