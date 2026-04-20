Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Барсегян Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан қўшма корхоналари 5 мингтага етганини айтди
Барсегян Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан қўшма корхоналари 5 мингтага етганини айтди
Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан қўшма корхоналари сони қарийб 5 мингтага етди. Гоар Барсегянга кўра, саноат соҳасидаги кооперация алоқалари ҳажми ҳам 8 миллиард долларга яқинлашган.
2026-04-20T14:28+0500
2026-04-20T15:37+0500
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан қўшма корхоналари сони қарийб 5 мингтага етди, саноат соҳасидаги кооперация алоқалари ҳажми эса қарийб 8 миллиард долларни ташкил этмоқда.Бу ҳақда "Иннопром" ялпи сессиясида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг саноат ва агросаноат мажмуи бўйича ҳайъат аъзоси, вазир Гоар Барсегян маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, ЕОИИ саноат ва агросаноат мажмуи, божхона ва техник жиҳатдан тартибга солиш, транспорт, энергетика ҳамда логистика каби йўналишларда ички кун тартибини ривожлантириш билан бирга, халқаро ҳамкорлар тармоғини ҳам кенгайтирмоқда.Барсегян Шавкат Мирзиёевнинг стратегик ташаббуслари аъзо давлатлар билан биргаликда саноат, агросаноат мажмуи, шунингдек рақамли ва инновацион технологиялар соҳасида кооперацияни ривожлантиришга қаратилганини ҳам қайд этди.Унинг айтишича, Ўзбекистон тармоқ уюшмалари билан биргаликда "Робототехника" Евроосиё технологик платформаси ишида фаол иштирок этмоқда. Бу доирада робототехника, саноат роботларини жорий этиш ва барқарор кооперация занжирларини шакллантириш бўйича давлатлараро дастур ишлаб чиқилган.
ўзбекистон, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, гоар барсегян, иннопром, қўшма корхоналар, саноат кооперацияси, 5 мингта корхона, 8 миллиард доллар, робототехника, марказий осиё
ўзбекистон, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, гоар барсегян, иннопром, қўшма корхоналар, саноат кооперацияси, 5 мингта корхона, 8 миллиард доллар, робототехника, марказий осиё

Барсегян Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан қўшма корхоналари 5 мингтага етганини айтди

14:28 20.04.2026 (янгиланди: 15:37 20.04.2026)
© telegram sputnikuzbekistanНесмотря на сложную геоэкономическую ситуацию в мире, ЕАЭС продолжает укреплять потенциал и устойчивость экономик стран пятерки за счет расширения интеграционного взаимодействия
Несмотря на сложную геоэкономическую ситуацию в мире, ЕАЭС продолжает укреплять потенциал и устойчивость экономик стран пятерки за счет расширения интеграционного взаимодействия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.04.2026
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан қўшма корхоналари сони қарийб 5 мингтага етди. Шу билан бирга, саноат кооперацияси ва технологик ҳамкорлик ҳам кенгайиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан қўшма корхоналари сони қарийб 5 мингтага етди, саноат соҳасидаги кооперация алоқалари ҳажми эса қарийб 8 миллиард долларни ташкил этмоқда.
Бу ҳақда “Иннопром” ялпи сессиясида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг саноат ва агросаноат мажмуи бўйича ҳайъат аъзоси, вазир Гоар Барсегян маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг сўзларига кўра, ЕОИИ саноат ва агросаноат мажмуи, божхона ва техник жиҳатдан тартибга солиш, транспорт, энергетика ҳамда логистика каби йўналишларда ички кун тартибини ривожлантириш билан бирга, халқаро ҳамкорлар тармоғини ҳам кенгайтирмоқда.
“Бу архитектурада Ўзбекистон ЕОИИ ҳузуридаги кузатувчи давлат сифатида муҳим ўрин тутади”, — деди Барсегян.
Барсегян Шавкат Мирзиёевнинг стратегик ташаббуслари аъзо давлатлар билан биргаликда саноат, агросаноат мажмуи, шунингдек рақамли ва инновацион технологиялар соҳасида кооперацияни ривожлантиришга қаратилганини ҳам қайд этди.
Унинг айтишича, Ўзбекистон тармоқ уюшмалари билан биргаликда “Робототехника” Евроосиё технологик платформаси ишида фаол иштирок этмоқда. Бу доирада робототехника, саноат роботларини жорий этиш ва барқарор кооперация занжирларини шакллантириш бўйича давлатлараро дастур ишлаб чиқилган.
Мирзиёев Мантуровни қабул қилди: Россия компаниялари қандай лойиҳаларни тақдим этди
4 Декабр 2025, 09:22
