Мирзиёев–Мантуров учрашуви: Россия етакчи компаниялари лойиҳаларни тақдим қилди
Ўзбекистон ва Россия делегацияси Тошкентда савдо, саноат кооперацияси, ҳудудлар ўртасидаги ҳамкорлик ва бизнес алоқаларини ривожлантириш бўйича келишувларга эришди.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 3 декабрь куни Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилишида иштирок этиш учун мамлакатимизга келган Россия Ҳукумати Раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда, шунингдек, Россиянинг Нижний Новгород ва Омск вилоятлари, Бошқирдистон ва Красноярск ўлкаси раҳбарлари ҳам иштирок этдилар.Шу маънода, Тошкентда бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ва ишбилармонлик тадбирлари натижалари юқори баҳоланди.Учрашув доирасида Россиянинг етакчи компаниялари раҳбарлари Президентга ахборот технологиялари, энергетика, электротехника, машинасозлик, кимё, фармацевтика, тўқимачилик ва озиқ-овқат саноатида амалга оширилиши режалаштирилган лойиҳалар бўйича аниқ тақдимотлар қилдилар.
09:22 04.12.2025 (янгиланди: 09:24 04.12.2025)
Музокаралар чоғида олий даражадаги учрашувлар натижасида эришилган келишувларни “йўл харитаси” асосида амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 3 декабрь куни Ҳукуматлараро комиссиянинг навбатдаги йиғилишида иштирок этиш учун мамлакатимизга келган Россия Ҳукумати Раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда, шунингдек, Россиянинг Нижний Новгород ва Омск вилоятлари, Бошқирдистон ва Красноярск ўлкаси раҳбарлари ҳам иштирок этдилар.
Учрашув жараёнида товар айирбошлаш суръатини сақлаб қолиш, иқтисодиётнинг устувор тармоқларида — жумладан, саноат зоналари доирасидаги кооперация лойиҳаларини жадаллаштириш, ҳудудлар ва бизнес даражасида ҳамкорликни кенгайтириш бўйича мувофиқлаштирилган чоралар қабул қилиш муҳимлиги таъкидланди.
Шу маънода, Тошкентда бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши ва ишбилармонлик тадбирлари натижалари юқори баҳоланди.
Учрашув доирасида Россиянинг етакчи компаниялари раҳбарлари Президентга ахборот технологиялари, энергетика, электротехника, машинасозлик, кимё, фармацевтика, тўқимачилик ва озиқ-овқат саноатида амалга оширилиши режалаштирилган лойиҳалар бўйича аниқ тақдимотлар қилдилар.