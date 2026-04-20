Чилонзор линиясида поездлар интервали 1,5 дақиқага етди
15:26 20.04.2026 (янгиланди: 17:42 20.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкентский метрополитен
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТМХ Чилонзор метро линиясини модернизация қилишга киришди. Компанияга кўра, янгиланиш поездлар интервалига ҳам таъсир қилади. Лойиҳага маҳаллий корхоналар ҳам жалб этилади
ТОШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Россиянинг “Трансмашхолдинг” (ТМХ) компанияси жорий йилда Чилонзор линиясини модернизация қилишга киришди.
Бу ҳақда “Транспорт учун интеллектуал тизимлар: қийинчиликлар ва қўшма ечимлар” мавзусидаги сессияда “ТМХ-Интеллектуал тизимлар” бош директори Андрей Романчиков маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг сўзларига кўра, Чилонзор линиясида бошқарув тизими янгилангандан кейин ва замонавий ҳаракат таркиби жорий этилгач, Тошкент метрополитенидаги автоматик тизимлар келгуси йилдан сезиларли самара бера бошлайди.
“Чилонзор линиясида бошқарув тизими янгилангандан сўнг, замонавий ҳаракатланувчи таркибга эга бўлган ҳолда, Тошкент метрополитенида ҳосил бўладиган барча автоматик тизимлар келгуси йилдан бошлаб улкан самара беради”, — деди Романчиков.
Унинг таъкидлашича, тизим соатига 40 жуфт поезд ҳаракатига мўлжалланган бўлиб, поездлар орасидаги интервал бир ярим дақиқани ташкил этади.
“Бу жуда муҳим лойиҳа. Бу қандайдир ўта инвестициялар эмас, балки режали янгиланишдир. Биз инфратузилмани, ҳаракат таркибини янгилаш кераклигини тушунамиз. Буни Тошкентда бўлгани каби онгли равишда қилсак, биз кенг қамровли улкан самарага эришамиз”, — деди у.
Романчиков, шунингдек, ТМХ Ўзбекистонда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан ҳамкорликни йўлга қўйганини айтди. Унинг сўзларига кўра, компания ҳаракат таркиби учун етказиб бериладиган қатор компонентларни маҳаллийлаштиришни, шу жумладан интеллектуал бошқарув тизимлари учун ҳам Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда.
“Биз маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга таянамиз. Бу ерда жуда кўп ишлар қилинмоқда. Ҳаракатланувчи таркиб учун ҳам кўплаб етказиб берувчилар мавжуд бўлиб, улар ўз компонентларини Ўзбекистондан етказиб беради. Бу биз учун стратегик бозор эканлигини ҳисобга олиб, биз Ўзбекистонда ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган барча компонентларни, жумладан, интеллектуал бошқарув тизимлари учун ҳам маҳаллийлаштиришни режалаштирмоқдамиз”, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Sputnik Ўзбекистон “Иннопром” кўргазмасининг расмий ахборот ҳамкори ҳисобланади.
Маълумот учун: ТМХ темир йўл ва шаҳар рельсли транспорти учун ҳаракат таркиби ишлаб чиқарувчи Россиянинг йирик машинасозлик гуруҳи ҳисобланади.
“ТМХ-Интеллектуал тизимлар” эса холдинг таркибида рельсли транспорт ҳаракатини бошқариш бўйича дастурий-аппарат ечимларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш билан шуғулланади.