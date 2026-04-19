АҚШ музокараларга делегация юборди, Эрон эса блокада сабабли мулоқотга шошилмаяпти
Трамп сообщил, что его представители направляются в Исламабад для переговоров по Ирану
Трамп АҚШ вакиллари Исломободга музокаралар учун кетаётганини айтди. Уолтс улар 24 соат ичида бошланишини билдирди. Теҳрон эса денгиз блокадаси олиб ташланмагунча делегация юбормаслигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон бўйича музокаралар учун ўз вакиллари Покистон пойтахти Исломободга йўл олганини маълум қилди.
“Менинг вакилларим Покистоннинг Исломобод шаҳрига йўл олмоқда. Улар эртага кечқурун музокаралар учун ўша ерда бўлишади”, — деб ёзди у Truth Social саҳифасида.
Айни пайтда Трамп Теҳронни ўт очишни тўхтатиш режимига риоя қилмаётганликда айблади. ABC мухбири Жонатан Карлнинг ёзишича, АҚШ раҳбари Эрон режимни “жиддий бузгани”ни айтган, аммо шунга қарамай, келишувга “у ёки бу йўл билан” эришиш мумкинлигига ишонаётганини билдирган.
Шу билан бирга, Трамп Эрон Вашингтон таклиф этаётган келишувни қабул қилмаса, қаттиқ чоралар кўрилиши мумкинлигини ҳам айтди.
“Биз жуда адолатли ва оқилона келишувни таклиф қилмоқдамиз ва умид қиламанки, улар уни қабул қилишади. Агар шундай бўлмаса, АҚШ Эрондаги ҳар бир электр станцияси ва ҳар бир кўприкни йўқ қилиш ниятида”, — деб ёзди у.
АҚШнинг БМТдаги доимий вакили Майк Уолтс ҳам Вашингтон Эронга нисбатан барча ҳаракат вариантларини, жумладан, инфратузилмага зарба бериш эҳтимолини ҳам кўриб чиқаётганини айтди.
“Барча вариантлар стол устида қолади. Биз Эрон инфратузилмасини нисбатан осон йўқ қилишимиз мумкин эди”, — деди у ABC телеканалига.
Делегация таркиби борасида эса турлича маълумотлар тарқалмоқда. АҚШ энергетика вазири Крис Райт CNN га берган интервьюсида делегацияга вице-президент Жей Ди Вэнс бошчилик қилаётганини айтди. Бироқ New York Post, Трамп билан телефон суҳбатига таяниб, музокараларда АҚШ махсус элчиси Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер иштирок этиши, Вэнс эса сафарга қўшилмаслигини хабар қилди.
Эрон ҳозирча АҚШ билан музокараларга делегация юбориш тўғрисида қарор қабул қилмаган. Tasnim агентлиги хабар беришича, Теҳрон Вашингтон билан музокаралар масаласини фақат денгиз блокадаси олиб ташланганидан кейин кўриб чиқади.
Манбага кўра, блокада давом этаётган бир пайтда тўғридан-тўғри музокаралар бўлмайди, айни вақтда эса Покистон воситачилиги орқали Эрон ва АҚШ ўртасида хабар алмашинуви давом этмоқда. Шу билан бирга, АҚШнинг БМТдаги доимий вакили Майк Уолтс музокаралар яқин 24 соат ичида қайта бошланишини билдирди.
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эрон ҳудудидаги объектларга зарба бера бошлади, 8 апрель куни эса Вашингтон ва Теҳрон икки ҳафталик ўт очишни тўхтатишни эълон қилди. Шундан кейин Исломободдаги музокаралар натижа бермади.
Ҳарбий ҳаракатлар қайта тиклангани ҳақида хабар берилмаган бўлса-да, АҚШ 13 апрель куни Ҳўрмуз бўғози орқали Эрон портларига кирувчи ва чиқувчи денгиз транспортига блокада жорий қилди. Воситачилар ҳозир янги музокаралар раундини ташкил этишга уринмоқда.