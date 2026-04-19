https://sputniknews.uz/20260419/samarkand-un-narkotahdidlar-forum-56977986.html
Самарқандда БМТ билан ҳамкорликда наркотаҳдидлар бўйича глобал форум бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда 20–21 апрель кунлари БМТ Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан ҳамкорликда трансмиллий наркотаҳдидларга қарши глобал форум ўтказилади. Унда 50 га яқин давлат ва 500 га яқин эксперт қатнашиши кутилмоқда.
наркотик
ўзбекистон
бмт
форум
гиёҳванд моддаларга қарши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38145193_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_581cb2e385ce8a0d051ff7921a0b9ac9.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Самарқандда 20–21 апрель кунлари БМТ Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан ҳамкорликда глобал форум ўтказилади. Бу ҳақда Наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги матбуот хизмати хабар берди. Форум “Трансмиллий наркотаҳдидларга қарши курашиш: саломатлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланиш” мавзусида ўтказилади.Тадбирда наркотикларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш, профилактика, даволаш ва реабилитация, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект имкониятлари муҳокама қилинади. Форум доирасида ёшлар саммити ҳам ташкил этилади
https://sputniknews.uz/20251205/central-asia-giyohvand-modda--malumot-berildi-53961405.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38145193_687:200:2869:1837_1920x0_80_0_0_d45f0c10c9f25cdef2b029e201176078.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд, глобал форум, трансмиллий наркотаҳдидлар, бмт, наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги, ёшлар саммити, , сунъий интеллект, профилактика
Форум “Трансмиллий наркотаҳдидларга қарши курашиш: саломатлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланиш” мавзусида ўтказилади.
Унда 20 дан ортиқ халқаро ташкилотлар, 50 га яқин давлатдан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар раҳбарлари ва 500 га яқин эксперт иштирок этиши кутилмоқда.
Тадбирда наркотикларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш, профилактика, даволаш ва реабилитация, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект имкониятлари муҳокама қилинади. Форум доирасида ёшлар саммити ҳам ташкил этилади