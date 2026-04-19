Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260419/samarkand-un-narkotahdidlar-forum-56977986.html
Самарқандда БМТ билан ҳамкорликда наркотаҳдидлар бўйича глобал форум бўлади
Самарқандда БМТ билан ҳамкорликда наркотаҳдидлар бўйича глобал форум бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда 20–21 апрель кунлари БМТ Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан ҳамкорликда трансмиллий наркотаҳдидларга қарши глобал форум ўтказилади. Унда 50 га яқин давлат ва 500 га яқин эксперт қатнашиши кутилмоқда.
2026-04-19T11:28+0500
2026-04-19T11:28+0500
наркотик
ўзбекистон
бмт
форум
гиёҳванд моддаларга қарши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38145193_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_581cb2e385ce8a0d051ff7921a0b9ac9.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Самарқандда 20–21 апрель кунлари БМТ Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан ҳамкорликда глобал форум ўтказилади. Бу ҳақда Наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги матбуот хизмати хабар берди. Форум “Трансмиллий наркотаҳдидларга қарши курашиш: саломатлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланиш” мавзусида ўтказилади.Тадбирда наркотикларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш, профилактика, даволаш ва реабилитация, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект имкониятлари муҳокама қилинади. Форум доирасида ёшлар саммити ҳам ташкил этилади
https://sputniknews.uz/20251205/central-asia-giyohvand-modda--malumot-berildi-53961405.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38145193_687:200:2869:1837_1920x0_80_0_0_d45f0c10c9f25cdef2b029e201176078.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд, глобал форум, трансмиллий наркотаҳдидлар, бмт, наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги, ёшлар саммити, , сунъий интеллект, профилактика
самарқанд, глобал форум, трансмиллий наркотаҳдидлар, бмт, наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги, ёшлар саммити, , сунъий интеллект, профилактика

Самарқандда БМТ билан ҳамкорликда наркотаҳдидлар бўйича глобал форум бўлади

11:28 19.04.2026
© Пресс-служба Silk Road SamarkandТуристический центр в Самарканде принял за полгода более 40 тысяч гостей
Туристический центр в Самарканде принял за полгода более 40 тысяч гостей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2026
© Пресс-служба Silk Road Samarkand
Oбуна бўлиш
Самарқандда трансмиллий наркотаҳдидларга қарши глобал форум ўтказилиб, унда 50 га яқин давлат ва 500 га яқин эксперт иштирок этиши кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Самарқандда 20–21 апрель кунлари БМТ Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси билан ҳамкорликда глобал форум ўтказилади. Бу ҳақда Наркотиклар ва ўқотар қуролларни назорат қилиш агентлиги матбуот хизмати хабар берди.
Форум “Трансмиллий наркотаҳдидларга қарши курашиш: саломатлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланиш” мавзусида ўтказилади.
Унда 20 дан ортиқ халқаро ташкилотлар, 50 га яқин давлатдан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар раҳбарлари ва 500 га яқин эксперт иштирок этиши кутилмоқда.
Тадбирда наркотикларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш, профилактика, даволаш ва реабилитация, шунингдек рақамли технологиялар ва сунъий интеллект имкониятлари муҳокама қилинади. Форум доирасида ёшлар саммити ҳам ташкил этилади
В Самарканде проходит заседание Совета национальных координаторов ЦАРИКЦ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
Беш йилда 83 фоизга ошган — МОда гиёҳванд ва синтетик моддалар бўйича маълумот берилди
5 Декабр 2025, 11:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0