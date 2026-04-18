АҚШ Россия нефтига санкцияларни яна бир ойга бекор қилди
АҚШ Молия вазирлиги танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди. 18.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. АҚШ Молия вазирлиги томонидан берилган лицензияга кўра, АҚШ танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди.У 16 майгача амал қилади. Тақиқнинг бекор қилиниши Теҳрон билан боғлиқ битимлар ва фаолиятга, шунингдек, Эрондан келиб чиққан товарлар ва хизматларга тааллуқли эмас.Россия Президентининг Инвестиция ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ва Россия тўғридан-тўғри инвестиция жамғармаси раҳбари Кирилл Дмитриевнинг сўзларига кўра, бу қарор транзитдаги 100 миллион баррелдан ортиқ нефтга таъсир қилади.Яқин Шарқда АҚШ ва Исроил операциялари бошланганидан сўнг, араб мамлакатларидан ёқилғи етказиб беришнинг асосий йўналиши бўлган Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш деярли тўхтади. Бу энергия нархларининг кескин ошишига олиб келди. Вазиятни ҳал қилиш мақсадида, март ойида Вашингтон 12 мартгача кемаларга юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини санкциялардан озод қилди. Лицензия 11 апрелгача амал қилди.
© Sputnik / Игорь Михалев / Медиабанкка ўтишНефтяной танкер "Троицкий мост"
