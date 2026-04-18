https://sputniknews.uz/20260418/aqsh-rossiya-neftiga-sanktsiyalarni-yana-bir-oyga-bekor-qildi-56966455.html
АҚШ Россия нефтига санкцияларни яна бир ойга бекор қилди
АҚШ Россия нефтига санкцияларни яна бир ойга бекор қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Молия вазирлиги танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди. 18.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-18T12:52+0500
2026-04-18T12:52+0500
2026-04-18T12:58+0500
россия
ақш
нефть
санкция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/170/06/1700612_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_e92d1c4da3bb448bb347d3d4c00e9f37.jpg
ТОШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. АҚШ Молия вазирлиги томонидан берилган лицензияга кўра, АҚШ танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди.У 16 майгача амал қилади. Тақиқнинг бекор қилиниши Теҳрон билан боғлиқ битимлар ва фаолиятга, шунингдек, Эрондан келиб чиққан товарлар ва хизматларга тааллуқли эмас.Россия Президентининг Инвестиция ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ва Россия тўғридан-тўғри инвестиция жамғармаси раҳбари Кирилл Дмитриевнинг сўзларига кўра, бу қарор транзитдаги 100 миллион баррелдан ортиқ нефтга таъсир қилади.Яқин Шарқда АҚШ ва Исроил операциялари бошланганидан сўнг, араб мамлакатларидан ёқилғи етказиб беришнинг асосий йўналиши бўлган Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш деярли тўхтади. Бу энергия нархларининг кескин ошишига олиб келди. Вазиятни ҳал қилиш мақсадида, март ойида Вашингтон 12 мартгача кемаларга юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини санкциялардан озод қилди. Лицензия 11 апрелгача амал қилди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/170/06/1700612_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_790e152ca6d0b4f41c3b9398838c3f68.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, ақш, нефть, санкция
россия, ақш, нефть, санкция
АҚШ Россия нефтига санкцияларни яна бир ойга бекор қилди
12:52 18.04.2026 (янгиланди: 12:58 18.04.2026)
АҚШ Молия вазирлиги танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди.
ТОШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. АҚШ Молия вазирлиги томонидан берилган лицензияга кўра, АҚШ танкерларга юкланган Россия нефтини сотишга 17 апрелгача рухсат берди.
У 16 майгача амал қилади. Тақиқнинг бекор қилиниши Теҳрон билан боғлиқ битимлар ва фаолиятга, шунингдек, Эрондан келиб чиққан товарлар ва хизматларга тааллуқли эмас.
Россия Президентининг Инвестиция ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ва Россия тўғридан-тўғри инвестиция жамғармаси раҳбари Кирилл Дмитриевнинг сўзларига кўра, бу қарор транзитдаги 100 миллион баррелдан ортиқ нефтга таъсир қилади.
Яқин Шарқда АҚШ ва Исроил операциялари бошланганидан сўнг, араб мамлакатларидан ёқилғи етказиб беришнинг асосий йўналиши бўлган Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш деярли тўхтади. Бу энергия нархларининг кескин ошишига олиб келди. Вазиятни ҳал қилиш мақсадида, март ойида Вашингтон 12 мартгача кемаларга юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини санкциялардан озод қилди. Лицензия 11 апрелгача амал қилди.