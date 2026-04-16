Ўзбекистонда қанча пенсионер борлиги маълум қилинди
Ўзбекистонда 2026 йил 1 апрель ҳолатига 4,327 млн пенсия олувчи бор. Таҳлилий ҳисоб-китобларга кўра, пенсия олувчиларнинг аҳолига нисбати энг юқори Навоий вилоятида — 13,05%, энг паст кўрсаткич эса Жиззах вилоятида — 9,46%.
2026-04-16T16:17+0500
пенсия, пенсия жамғармаси, пенсионерлар, пенсия олувчилар, миллий статистика қўмитаси
13:44 16.04.2026 (янгиланди: 16:17 16.04.2026)
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ўзбекистонда 4,3 млндан ортиқ фуқаро пенсия олади. Энг кўп пенсия олувчи Фарғона вилоятида, умумий аҳолига нисбатан энг юқори улуш эса Навоий вилоятида қайд этилди.
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маълумотига кўра
, 2026 йил 1 апрель ҳолатига жамғарма ҳисобида туриб пенсия олувчи фуқаролар сони 4 327,6 минг нафарни ташкил этган.
Шундан 3 582 199 нафари ёшга доир, 485 889 нафари ногиронлик, 259 476 нафари эса боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олади.
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 38 382 685 кишига етган. Бу пенсия олувчилар умумий аҳолининг 11,27 фоизини ташкил этишини кўрсатади.
Ҳудудлар кесимида пенсия олувчилар сони энг кўп Фарғона вилоятида, энг кам эса Сирдарё вилоятида қайд этилди.
Ҳудудлар кесимида пенсия олувчилар сони ва уларнинг аҳолига нисбати*
Вилоят
Доимий аҳоли сони (1.01.2026)
Пенсия олувчилар сони (1.04.2026)
Пенсия олувчиларнинг аҳолига нисбати, (таҳминий)
Навоий вилояти
1 111 900
145 200
13,05%
Бухоро вилояти
2 107 000
274400
13,02%
Тошкент вилояти
3 160 700
390 600
12,6%
Тошкент шаҳри
3 178 100
386 500
12,2%
Фарғона вилояти
4 223 000
510 900
12%
Сирдарё вилояти
946 300
110800
11,7%
Хоразм вилояти
2 069 200
241 600
11,68%
Андижон вилояти
3 521 800
405 900
11,5%
Қорақалпоғистон Р
2 053 200
230 600
11,2%
Наманган вилояти
3 190 800
339 900
10,6%
Самарқанд вилояти
4 379 800
460 700
10,52%
Қашқадарё вилояти
3 717 000
390 600
10,5%
Сурхондарё вилояти
3 011 000
291 400
9,7%
Жиззах вилояти
1 566 900
148 200
9,5%
*Ҳисоб-китобларда аҳолининг ҳудудий сони бўйича 2026 йил 1 январь ҳолатига эълон қилинган расмий маълумотлардан фойдаланилди.