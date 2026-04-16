Шифокорлар чет элдаги операциядан сўнг аҳволи оғирлашган болани қутқариб қолди
Ўзбекистонда шифокорлар чет элдаги операциядан сўнг аҳволи оғирлашган 5 ёшли болани қутқариб қолди. Жажжи беморга илк бор ошқозон қайта жойлаштирилиб, йўғон ичакдан янги қизилўнгач шакллантирилди.
2026-04-16T10:13+0500
соғлиқ
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
жарроҳлик амалиёти
шифокор
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ўзбек шифокорлари чет элдаги операция асоратини бартараф этиб, 5 ёшли боланинг ҳаётини сақлаб қолди. Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати маълум қилишича, жажжи беморга Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказида юртимизда илк бор ўта мураккаб амалиёт ўтказилди.Маълум бўлишича, Умаржон Абдураззоқов ўтган йили тасодифан каустик сода ишқорини ичиб қўйган. Оқибатда унинг қизилўнгачи чандиқли торая бошлаган ва вақт ўтиб умуман овқатлана олмай қолган. Дастлаб шифокорлар унинг ошқозонига махсус найча ўрнатиб, аҳволини енгиллаштирган.Профессор Ҳабибулла Оқилов бошчилигидаги мутахассислар қарийб 5 соатлик операция давомида ошқозонни қайта жойлаштириб, йўғон ичакдан янги қизилўнгач шакллантирди. Ҳозир боланинг аҳволи яхши, яқин кунларда у оиласи бағрига қайтиши кутилмоқда.
ўзбекистон, республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, соғлиқни сақлаш вазирлиги, қизилўнгач, операция, 5 ёшли бола, каустик сода, чет эл клиникаси
10:13 16.04.2026 (янгиланди: 10:23 16.04.2026)
