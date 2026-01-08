https://sputniknews.uz/20260108/bukhara-jigar-transplantatsiya-54687655.html
Бухорода илк бор жигар трансплантацияси ўтказилди
Бухоро вилоятида қарийб 10 соат давом этган жигар трансплантацияси операцияси муваффақиятли ўтказилди. Амалиёт маҳаллий ва хорижлик шифокорлар иштирокида амалга оширилди.
соғлиқ
ўзбекистон
жамият
тиббиёт муассаси
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Бухоро вилоятида қарийб 10 соат давом этган жигар трансплантацияси операцияси муваффақиятли ўтказилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, бир неча йилдан бери жигар циррози билан оғриб келаётган Олот туманида яшовчи Воҳиджон Назаровга ушбу мураккаб жарроҳлик амалиёти Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг Бухоро вилояти филиалида ўтказилган. Донор сифатида унинг турмуш ўртоғи танланган.Ҳозирда бемор ва донорнинг аҳволи қониқарли. Улар малакали мутахассислар назорати остида зарур муолажаларни давом эттирмоқда.
ўзбекистон
бухоро вилояти, жигар трансплантацияси, трансплантация операцияси, жигар циррози, донорлик, шошилинч тиббий ёрдам маркази, бухоро шифокорлари, соғлиқни сақлаш вазирлиги, тиббиёт янгиликлари, ўзбекистонда трансплантация
Бухорода илк бор жигар трансплантацияси ўтказилди
Бухоро вилоятида жигар циррози билан оғриган беморга мураккаб трансплантация операцияси ўтказилиб, ҳозирда бемор ва донорнинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда
ТОШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
Бухоро вилоятида қарийб 10 соат давом этган жигар трансплантацияси операцияси муваффақиятли ўтказилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, бир неча йилдан бери жигар циррози билан оғриб келаётган Олот туманида яшовчи Воҳиджон Назаровга ушбу мураккаб жарроҳлик амалиёти Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг Бухоро вилояти филиалида ўтказилган. Донор сифатида унинг турмуш ўртоғи танланган.
Амалиёт Жасур Собиров ҳамда хорижлик шифокор Сомон Некиҳболиён томонидан, бухоролик жарроҳлар иштирокида бажарилган.
Ҳозирда бемор ва донорнинг аҳволи қониқарли. Улар малакали мутахассислар назорати остида зарур муолажаларни давом эттирмоқда.