https://sputniknews.uz/20260416/fergana-shifoxona-qurish-bitim-56930346.html
Фарғонада 800 ўринли шифохона қуриш бўйича 300 млн долларлик битим имзоланди
Фарғонада 800 ўринли шифохона қуриш бўйича 300 млн долларлик битим имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона вилоятида 800 ўринли замонавий кўп тармоқли шифохона қуриш бўйича қарийб 300 млн долларлик битим имзоланди. Лойиҳа Saudiya Arabistonining Vision International Investment Company ва Ўзбекистон иштирокида амалга оширилади.
2026-04-16T12:53+0500
2026-04-16T12:53+0500
2026-04-16T12:54+0500
жамият
фарғона вилояти
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
ўзбекистон
шифохона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/10/56930165_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_881c200a72ad55507027d3cb9175c610.jpg
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Фарғона вилоятида 800 ўринли замонавий кўп тармоқли шифохона қуриш бўйича қарийб 300 миллион долларлик битим имзоланди.Лойиҳа давлат-хусусий шериклик асосида Saudiya Arabistonining Vision International Investment Company ва Ўзбекистондаги KOC Construction Mekanik Elektrik MChJ FE компаниялари иштирокида амалга оширилади.Янги мажмуа Фарғона вилоятидаги бешта ихтисослаштирилган муассасани ягона комплексга бирлаштиради. У ерда кардиожарроҳлик, нейрожарроҳлик, органлар трансплантацияси, нефрология ва ортопедия йўналишларида юқори технологик тиббий хизматлар кўрсатилади.Лойиҳа аҳолининг даволаниш учун бошқа хорижий давлатларга боришига ҳожат қолдирмаслиги айтилмоқда
фарғона вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/10/56930165_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_0bb295908d97398f4492f6a8a5e51420.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона вилояти, 800 ўринли шифохона, 300 млн доллар, vision international investment company, koc construction mekanik elektrik, saudiya arabistoni, ўзбекистон, соғлиқни сақлаш, дхш,
фарғона вилояти, 800 ўринли шифохона, 300 млн доллар, vision international investment company, koc construction mekanik elektrik, saudiya arabistoni, ўзбекистон, соғлиқни сақлаш, дхш,
Фарғонада 800 ўринли шифохона қуриш бўйича 300 млн долларлик битим имзоланди
12:53 16.04.2026 (янгиланди: 12:54 16.04.2026)
Фарғонада 800 ўринли замонавий шифохона қуриш бўйича битим имзоланди, лойиҳа 300 млн долларга баҳоланмоқда ва 36 ойда якунланиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Фарғона вилоятида 800 ўринли замонавий кўп тармоқли шифохона қуриш бўйича қарийб 300 миллион долларлик битим имзоланди
.
Лойиҳа давлат-хусусий шериклик асосида Saudiya Arabistonining Vision International Investment Company ва Ўзбекистондаги KOC Construction Mekanik Elektrik MChJ FE компаниялари иштирокида амалга оширилади.
Тиббиёт мажмуаси халқаро стандартлар асосида лойиҳалаштирилади, молиялаштирилади, қурилади, жиҳозланади ва узоқ муддатли техник хизмат билан таъминланади. Қурилиш муддати 36 ой этиб белгиланган.
Янги мажмуа Фарғона вилоятидаги бешта ихтисослаштирилган муассасани ягона комплексга бирлаштиради. У ерда кардиожарроҳлик, нейрожарроҳлик, органлар трансплантацияси, нефрология ва ортопедия йўналишларида юқори технологик тиббий хизматлар кўрсатилади.
Лойиҳа аҳолининг даволаниш учун бошқа хорижий давлатларга боришига ҳожат қолдирмаслиги айтилмоқда